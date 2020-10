Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Des premiers pas dans une démo ?

Nous ne sommes plus qu’à quelques petites semaines de la sortie d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, le dernier gros jeu que Nintendo nous propose de mettre sous le sapin en 2020 (très probablement). Et naturellement, les fans trépignent à l’idée de se replonger dans cette série, d’autant que cet épisode-ci est particulier. Non seulement il est canon graphiquement, mais en plus il nous apportera un point de vue inédit sur le fantastique The Legend of Zelda: Breath of the Wild ! Et si on vous disait que vous pourriez mettre les mains dessus un peu plus tôt que prévu ?

C’est en tout cas ce que semble avoir indiqué la branche coréenne (du Sud, oui) de Nintendo par le biais d’un billet avant de le supprimer. Cependant, comme chaque fois que quelque chose apparaît sur internet, il ne disparaît jamais totalement. Kelios, le webmaster du site d’information spécialisé sur Pokémon Pokékalos, a effectivement pu trouver ledit billet et l’a partagé sur Twitter avec une traduction à destination du peu d’entre nous qui ne lisent pas couramment la langue du post original.

On y découvre donc qu’une version de démonstration du jeu pourrait bien apparaître prochainement sur l’eShop de la console de Nintendo et pourrait nous confronter au premier chapitre du titre, un bon moyen de mettre le jeu à l’essai avant de l’acheter. Si la version de démonstration vous a conquis et que vous décidez d’acheter le jeu, vous devriez pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêtés dans la version de démonstration, ainsi, vous n’aurez pas perdu votre temps (sauf si le jeu ne vous plaît pas, évidemment).

Naturellement, le poste ayant été effacé, inutile de préciser que, si démo il y a, elle n’a ni été confirmée, ni été datée, mais, d’après l’intéressé, elle pourrait bien se présenter à nous dans la journée d’aujourd’hui, donc encore un peu de patience, nous devrions rapidement être fixés. Dans le pire des cas, ça ne change rien, Hyrule Warriors : L’Ère du Fleau sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 novembre.