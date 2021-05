Hunter’s Arena: Legends – La chasse aux démons arrive sur PS4 et PS5

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis le mois de juillet dernier, Hunter’s Arena: Legends fera bientôt son arrivée sur les consoles de Sony au travers d’une bêta fermée. Le nouveau titre du studio Mantisco est un véritable melting-pot de genres, alliant à la fois des éléments de MOBA, de MMORPG, de jeux de combat, le tout sur fond de Battle Royale. Bien que cette définition paraisse étrange, le gameplay se révèle être différent de ce qui se fait depuis longtemps parmi les autres BR.

Après avoir choisis un personnage dans la liste des douze chasseurs disponibles pour le moment, vous partirez à la chasse aux démons avec 30 autres joueurs. À partir de là il faudra choisir pour quelles stratégies opter : plutôt le combat contre les autres joueurs ? Se concentrer sur les ennemis contrôlés par l’IA ? Ou encore partir en quête des différents donjons et raids afin d’obtenir des améliorations et devenir le champion de la partie ?

Depuis un certains temps nous pouvons voir l’émergence de cette mode du PvPvE avec For Honor et plus récemment Hood: Outlaws & Legends. Et il faut dire que l’ajout d’ennemis contrôlés par l’IA apporte de nouvelles tactiques à adopter plutôt que de foncer tête baissée dans un affrontement en un contre un. Ici l’ajout des différents boss de donjons permettra aux joueurs de s’allier durant un bref instant afin de venir à bout de redoutables démons.

À l’image de For Honor, les combats contre les autres joueurs seront exigeants et demanderont une certaine maîtrises des différents chasseurs. En empruntant des mécaniques aux jeux de combat, chaque personnage possède de nombreuses capacités spéciales et la possibilités d’effectuer des séries de combos. Afin de vous faire une idée des personnages disponibles et ainsi choisir celui qui sera le plus en phase avec votre style de combat, une liste très détaillée des chasseurs est disponible sur le site officiel du jeu.

Avant de pouvoir profiter du jeu définitif, Hunter’s Arena: Legends aura droit à une bêta fermée les 14 et 15 mai prochains sur PS4 et PS5, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cette dernière juste ici. Après avoir subit une importante vague de battle royale en tout genre ne proposant que très peu d’innovations, le nouveau titre de Mantisco brise les codes et pourrait être un véritable vent de fraicheur pour le genre.