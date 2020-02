Humble Bundle – Un paquet de jeux VR pour une poignée d’euros

Une offre VR pour les casques qui prennent la poussière.

On ne présente plus Humble Bundle, ces compilations thématiques proposées pour une durée limitée à des prix défiant toute concurrence. Ah bah si, tiens, on les présente quand même, on dirait… Bon, ajoutons alors qu’une partie des bénéfices générés par la vente de ces compilations est partagée avec des œuvres de charité ! Et en ce moment, l’un de ces Humble Bundle a la bonne idée de nous proposer une série de jeux pour nous donner envie de ressortir nos casques VR qui, en dehors des mises à jour de Beat Saber, s’encrassent un peu… Ainsi, pour seulement 1€ (si, si !), il sera possible de s’offrir un couple de petits jeux en réalité virtuelle, à savoir Cosmic Trip et Smashbox Arena. Le premier est un RTS cartoon sur une planète extra-terrestre, tandis que le second est un brawler multi, un genre assez rare en VR.

Mais la vraie bonne affaire se situe au niveau du palier supérieur. Pour 13,50€ (ou plus, souvenez-vous que l’argent va à des assos), Humble ajoute 5 jeux aux deux premiers. Tout d’abord, Gorn, un jeu de gladiateurs aussi drôle que violent dans lequel on manie toute une série d’armes pour des résultats over the top. Puis, Budget Cuts, un jeu dans lequel il s’agira d’éliminer les robots venus nous piquer notre job. Infiltration façon ninja ou gros bourrin tête la première, vous choisissez la stratégie ! Space Pirate Trainer ensuite, un jeu d’arcade qui mixe en VR l’expérience d’un FPS et celle d’un Space Invaders.

Enfin, et c’est là qu’on voulait en venir, deux des meilleurs jeux sortis jusque-là en VR sont au menu du pack : Moss, et Superhot VR. Moss nous place aux côtés d’une petite souris courageuse dans un jeu de plateformes génial à la réalisation exceptionnelle, nous donnant le sentiment d’être aux commandes d’un petit théâtre de marionnettes qui semblent vivantes. Un must-have pour quiconque possède un casque VR, et une très bonne raison d’en acquérir un dans le cas contraire. Enfin, Superhot VR, l’une des plus grosses ventes VR derrière l’indétrônable Beat Saber, qui a même réussi à se payer le luxe de dépasser les ventes de la version “classique” du jeu. De quoi s’agit-il ? D’un jeu de tir hautement stratégique, puisque le temps ne passe que quand on s’y déplace. Observation et bullet-time seront ainsi les maîtres-mots du jeu…

Le Humble Bundle VR est déjà disponible, et le sera pendant deux semaines, sur le site de la boutique numérique. Les jeux sont compatibles avec la majorité des casques PC, Occulus, Vive, et Windows Mixed Reality.