How to say Goodbye – la nouvelle pépite jeu vidéo dénichée par Arte ?

« Derrière un Kleenex/ Je saurais mieux/ Comment te dire Adieu… » chantait Françoise Hardy en 1968, dans un morceau que certains connaissent peut-être mieux interprété par Jimmy Sommerville en 1989. Car faire ses adieux n’est jamais simple, et c’est tout le propos du nouveau jeu édité par Arte, How to say goodbye.

Si Françoise Hardy devait se résoudre (dans la chanson) à laisser s’éteindre une relation amoureuse, How to say goodbye sera un poil plus sombre, puisque c’est de deuil dont il s’agit. Dès le premier écran, le personnage qu’on incarne est mort, et il ne reste de lui que son âme sur le lieu d’un accident de voiture. Il lui faudra alors passer les différents niveaux du jeu, comme autant d’épreuves qui lui permettront d’accéder à l’acceptation.

Le puzzle game comme métaphore d’une difficulté à laquelle on fait face, et qu’on résout chacun à notre rythme, chacun à notre manière, c’est l’idée derrière ce jeu, ainsi que l’exprime les développeurs :

« Le puzzle game permet d’intéressants parallèles avec la problématique du deuil. On doit réussir un puzzle par soi-même, et le temps qu’il faut pour l’achever dépend du rythme de chacun, exactement comme pour faire son deuil. Certains parviendront au terme du jeu en deux heures, d’autres en quatre. Mais il n’y a pas de finalité, ni gagnant ni perdant, juste un apprentissage de la disparition d’un être cher pour mieux vivre ensuite. » – Florian Veltman, co-créateur du jeu, pour le dossier de presse de How to say goodbye.

Alors oui, encore un jeu qui parle du deuil (Gris, Spiritfarer, Last Day of June, The Medium, Martha is Dead, Brothers A Tale of Two Sons, What Remains Of Edith Finch, Sea of Solitude, Minute of Island, et même The Last of Us Part II… – et on va s’arrêter là !), mais celui-ci sort un peu de l’ordinaire. Le jeu consiste à faire glisser les lignes ou les colonnes qui constituent le sol (une à la fois) pour amener les personnages devant la porte qui mène au niveau suivant. Souvent, il s’agira de réunir une ou plusieurs condition(s) avant que la porte ne s’ouvre, et c’est de là que viendra la difficulté, car, par exemple, en déplaçant une ligne pour faire bouger le personnage, on déplace aussi la clé qu’on voulait récupérer : en tentant de s’en approcher, on l’éloigne de nous ! Au joueur de mettre en place les stratégies de mouvement pour mettre la main sur le précieux sésame.

Le style du jeu est particulièrement notable, inspiré des albums jeunesse un peu vintage. Le personnage principal s’appelle d’ailleurs Sendak, comme Maurice Sendak, auteur culte de Max et le Maximonstres. Il faut enfin noter que le jeu n’a été réalisé qu’à quatre mains seulement, par Florian Veltman (Monument Valley 2, Assemble With Care, Lieve Oma) et Baptiste Portefaix (Oniri Islands).

How to say goodbye sortira le 4 novembre prochain sur PC, Switch, et mobile. Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam.