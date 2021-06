The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Pazuzu montre sa trogne et se date pour Halloween

Il est sans doute inutile de vous présenter l’anthologie de jeux vidéo d’horreur de Supermassive Games The Dark Pictures Anthology. Initiée en août 2019 avec le très maladroit Man of Medan et continuée l’année dernière avec la déception Little Hope, un nouveau volet de cette saga horrifique va bien voir le jour cette année avec House of Ashes dont la tête d’affiche n’est autre que la comédienne Ashley Tisdale (High School Musical).

Après nous avoir présenté il y a quelques semaines l’histoire et les quelques protagonistes de cette nouvelle aventure nous emmenant cette fois ci en Irak en 2003 à la découverte d’un temple mésopotamien enfoui sous le sable aride du désert, voilà que la conférence du Summer Game Fest fut l’occasion de découvrir quelques nouveaux éléments de ce nouvel opus toujours narré par Pip Torrens (The Crown, Preacher) qui reprend son rôle du conservateur.

Un trailer tout beau tout neuf fut donc diffusé et au-delà de nous en montrer un peu plus sur le calvaire qui attend notre escouade de marines, on a enfin pu apercevoir la vilaine créature qui va tenter d’éliminer un à un nos compagnons d’armes. Sans surprise, il s’agit là d’une représentation du démon Pazuzu, que l’on connait surtout aujourd’hui pour son rôle dans le film l’Exorciste et ses suites.

En marge de cela, Bandai-Namco en a aussi profité pour annoncer la date de sortie de House of Ashes qui est donc calée au 22 octobre prochain sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC. Mais ce n’est pas tout, car une édition collector sobrement intitulée Pazuzu a été annoncée. Elle contiendra le jeu, une statuette du démon de 10 cm, des stickers, un pin’s, un art print, ainsi qu’un accès au Curator’s Cut, le tout emballé dans un joli packaging. Il est déjà disponible à la vente et est affiché au prix de 59, 99€ exclusivement sur le store de Bandai.

En outre, un triple pack contenant les 3 épisodes sur 5 de l’anthologie déjà sortis est aussi annoncé et offrira un steelbook, 3 pin’s, une carte en tissue Dark Pictures et le Curator’s Cut qui sera aussi accessibles à toute personne précommandant le jeu simple, ce qui était déjà le cas pour Man of Medan et Little Hope. Il apportera comme d’habitude des séquences inédites à découvrir seul ou à plusieurs. On vous laisse donc avec le nouveau trailer de ce House of Ashes qu’on espère à la hauteur de son iconique démon.