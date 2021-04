Horizon Zero Dawn – Vivez gratuitement l’aventure d’Aloy sur PS4 / PS5

Face à la crise sanitaire qui touche le pays et le reste du monde, bon nombre de joueurs se voient limiter dans leurs activités et trouvent du réconfort auprès de leurs consoles de jeu. Conscients de cet aspect, bon nombre de constructeurs ont mis en place des projets afin de rendre plus doux le confinement des joueurs, à l’instar de Sony et de son initiative Play at Home. Bien décidé à proposer une vraie expérience, Sony propose à partir d’aujourd’hui de se procurer gratuitement Horizon Zero Dawn: Complete Edition sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Sorti en 2017, Horizon Zero Dawn avait su conquérir le cœur des joueurs avec son univers atypique alliant technologie et préhistoire, et ce malgré une rude concurrence qui voyait trôner The Legend of Zelda: Breath of The Wild au sommet des ventes. Fort de son succès le jeu avait même fini par s’ouvrir aux autres joueurs en sortant en 2020 sur PC, pour le plus grand plaisir des joueurs ne possédant pas une PlayStation.

Mais c’est bien de PlayStation qu’il s’agit aujourd’hui, puisque du 20 avril et jusqu’au 14 mai prochain les joueurs PlayStation 4 peuvent profiter du jeu, de son DLC Frozen Wild ainsi que d’un artwork numérique. Pas de panique pour les joueurs PlayStation 5, cette offre les concerne aussi et ils pourront en profiter malgré l’absence de portage du jeu du studio Guerilla. Notons toutefois que le jeu ne bénéficie pas à ce jour d’une mise à jour new gen pour la PlayStation 5, il faudra donc profiter du jeu en l’état comme en 2017.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition n’est d’ailleurs pas le seul jeu qu’il est encore possible de récupérer aujourd’hui, puisque jusqu’au 23 avril prochain, huit jeux sont proposés gratuitement dont l’excellent Moss et le jeu de survie Subnautica. L’occasion pour nous de compléter notre bibliothèque de jeu, en particulier pour les possesseurs de PS VR qui pourront profiter de jeux originaux. Les offres du Play at Home devraient encore nous offrir quelques belles surprises puisque des offres seront proposées jusqu’en juillet prochain.