Hi-Fi Rush 2 – Le travail aurait déjà commencé

Hi-Fi Rush est définitivement et à bien des égards l’une des belles surprises de la génération actuelle de consoles. Grâce à sa sortie immédiate sur le Game Pass quelques heures seulement après son annonce, le titre avait su attirer le buzz avant de s’attirer les faveurs de la presse et du public avec son gameplay innovant et sa direction artistique colorée et rafraichissante.

Près de deux ans plus tard, et après un portage récent sur Playstation 5, l’éditeur sud-coréen Krafton, qui avait sauvé Tango Gameworks du naufrage en début d’année, vient de donner quelques informations sur le futur de la franchise Hi-Fi Rush. Et alors qu’on ne s’y attendait pas forcément, Hi-Fi Rush 2 serait déjà d’actualité.

Maria Park, la patronne de l’éditeur sud-coréen a tout de même tenu à préciser que le projet était pour l’instant mis en pause, car tous les détails de la passation de pouvoir entre Microsoft et Krafton ne sont pas encore réglés. Mais avant cela, le studio avait déjà commencé à rassembler ses idées pour la suite.

Et même si Hi-Fi Rush 2 est encore très loin de voir le jour, certaines grandes lignes seraient déjà tracées. Retrouverons-nous le monde des usines dans lequel se déroulait les aventures de Chai ? Rien n’est moins sûr, ou alors pas sous cette forme de jeu couloir. Pour certains, le premier opus manquait un peu de variété dans son univers, et Tango est à l’écoute de la moindre critique. En réponse, Hi-Fi Rush 2 pourrait proposer un monde semi-ouvert plus dynamique, permettant de visiter différentes zones afin de briser la routine des dernières heures de jeu.

Bien évidemment, la musique sera toujours au centre du titre, et le studio sait que l’évolution des technologies permettra de travailler encore plus précisément sur la synchronisation entre les combos d’attaque de Chai et le rythme de la bande originale. D’ailleurs, les millions de joueurs d’Hi-Fi Rush n’auront sans doute pas échappé à certaines maisons de disques ou à certains artistes qui pourraient bien faire de l’oeil au studio pour intégrer l’OST du second jeu.

Si comme beaucoup, nous avons adoré Hi-Fi Rush, il est néanmoins de notre rôle de nous poser la question de la nécessité d’une suite. Et après être arrivé au terme du premier jeu, on a tout de même eu l’impression du devoir accompli, sans forcément le besoin d’aller plus loin. Certains titres se suffisent à eux-même, et selon nous, Hi-Fi Rush était de ceux là. Krafton et Tango en ont décidé autrement.

Maintenant, le plus dur reste à faire. Lorsque le développement du titre reprendra, les développeurs seront pris entre deux feux. Attention au piège de tomber dans le copier-coller du premier opus en souhaitant assurer, mais attention aussi à ne pas se brûler les ailes en proposant un second opus trop ambitieux. Place maintenant à une longue attente, sans doute parsemée de nouveaux DLC pour prolonger le plaisir Hi-Fi Rush, et d’un portage sur Nintendo Switch qui serait en bonne voie.