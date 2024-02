Helldivers 2 – Pas de mode PvP pour éviter la toxicité

Débarqué sur nos machines le 8 février dernier, Helldivers 2 jouit déjà d’une belle popularité. Fortement inspiré du film Starship Troopers de Paul Verhoeven, il invite les joueurs à massacrer à vue des hordes d’insectes et de robots sur des planètes grouillantes. Par contre, pas question d’affronter leurs homologues, puisque les créateurs de la licence ont rejeté l’idée d’un mode joueur contre joueur.

Si le tir allié peut facilement nous amener à mettre une balle entre les omoplates de nos amis (l’une des caractéristiques incontournables du titre !), ce sera là la seule occasion qu’offrira Helldivers 2 de tirer sur d’autres joueurs, dixit Johan Pilested. Président et directeur créatif de Arrowhead Game Studios, le studio suédois à qui l’on doit la franchise, il a répondu à un internaute qui l’interrogeait sur X (anciennement Twitter) à propos de l’éventualité d’un mode dans lequel affronter des équipes adverses. D’après lui, cela ne collerait simplement pas aux objectifs poursuivis par ses développeurs :

« Hey, nous n’ajouterons « jamais » de mode PvP. Cela afin de réduire l’émergence d’éléments toxiques dans la communauté. Nous voulons un environnement qui soit encourageant, fun et dans lequel nous nous battons tous du même côté. »

Il est en effet évident que la compétitivité exacerbe l’agressivité et peut mener à des rencontres proprement désagréables, qu’il s’agisse d’adversaires provocants ou d’équipiers frustrés. La toxicité de certaines communautés est régulièrement pointée du doigt et pose d’ailleurs de véritables enjeux de modération. À l’inverse, un jeu comme Deep Rock Galactic, dans lequel les joueurs collaborent dans des missions tout en affrontant des vagues d’insectoïdes ennemis, est régulièrement applaudi pour la bonne ambiance qui règne sur ses serveurs.

Helldivers 2 semble donc avoir choisi son camp en prenant la résolution de rester une expérience exclusivement collaborative. Les commentaires faits en réponse au tweet de Johan Pilested expriment pour l’essentiel leur soutien et leur compréhension, appréciant que Arrowhead reste ferme sur sa position plutôt que de chercher à suivre n’importe quelle tendance. La phrase mise en exergue sur le site du studio, « A game for everyone is a game for no one » (« Un jeu pour tout le monde est un jeu pour personne ») semble bien cristalliser cet état d’esprit, et la réponse des fans montre ainsi que cette probité paie.

Bien sûr, il reste toujours quelques insatisfaits, mais leur attitude face à cette déception semble presque donner raison à Johan Pilested dans le lien qu’il fait entre nocivité et communauté des jeux compétitifs. Quoi qu’il en soit, imperturbable, il se contente de rappeler que les titres proposant un mode joueur contre joueur ne manquent pas, n’hésitant pas à recommander d’autres titres, tels que Escape from Tarkov du studio russe Battlestate Games. Dans la coopération jusqu’au bout !