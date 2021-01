Haven glisse doucement vers Playstation 4, Switch et l’Epic Games Store

Sorti en décembre 2020, Haven aura été l’un des derniers rpg de l’année passée. Réservé jusqu’alors à la Playstation 5, la Xbox Series X/S, la Xbox One et le PC via Steam, le voici qui annonce enfin son arrivée sur les plateformes restantes. À savoir la Playstation 4, la Nintendo Switch et sur PC via l’Epic Games Store. L’on notera d’ailleurs que l’achat de la version PS4 donne accès gratuitement à la version PS5, et vice-versa. L’occasion pour toutes et tous de profiter de ce titre made-in France.

Véritable virage créatif du studio The Game Bakers, Haven est bien loin de la nervosité du précédent titre du studio originaire de Montpellier. Le titre propose au contraire de vivre une romance dans un cadre de science fiction. L’histoire du couple composé de Yu et Kae, se retrouvant seuls sur une planète inhabité. Ainsi, les tranches de vie de couple et l’exploration de ce monde sauvage rythment un jeu à l’ambiance des plus apaisantes. Une Ambiance renforcée par une direction artistique superbe, accompagnée par une musique parfaitement adaptée.

Pourtant, ce cadre, entre science fiction et onirisme, n’empêche pas le jeu de se monter surprenant de réalisme dans la relation que vivent au quotidien ses deux protagonistes. D’ailleurs, il est tout à fait possible d’explorer le titre à deux via de la coopération en local, permettant pour ceux et celles qui le souhaitent de vivre l’aventure en couple. Une excellente idée de la part de The Game Bakers.

Haven n’est cependant pas exempt de défauts. Un schéma de jeu assez répétitif et une présence invasive des temps de chargement viendront alourdir se titre toute en légèreté. De même, selon la sensibilité de chacun, la relation entre Yu et Kae ne sera pas forcément autant appréciée.

Néanmoins, Haven reste une œuvre qui mérite d’être découverte, rien que pour la prise de risque de ses créateurs. Et l’on espère que son arrivée sur Playstation 4, Switch et PC sur l’Epic Games Store le 3 février 2021 lui donnera un second souffle.