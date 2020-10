Haven – Une histoire d’amour dans un havre de paix

Ça y est, l’attente est presque terminée, le nouveau jeu du studio français The Game Bakers arrivera pour la fin de l’année. Et durant ces temps difficiles pour tous, le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons bien besoin d’une touche de fraîcheur et d’amour dans le monde vidéoludique, et heureusement, c’est ce que semble nous promettre Haven.

Suivez les aventures de Yu et Kay, un couple ayant fui sur une planète inconnue pour y vivre leur idylle. Le jeu se présente comme un J-RPG et nous proposera un gameplay plutôt rafraîchissant. En effet, vous contrôlerez les deux personnages en même temps et ainsi, il faudra coordonner leurs attaques et autres actions durant les combats pour être le plus efficace possible.

“Nous voulions créer un jeu qui explore les nuances et les complexités d’une relation adulte tout en proposant aux joueurs et aux joueuses un voyage aux multiples facettes : de l’aventure, de l’humour, de la tension et du mystère” – Emeric Thoa, directeur créatif et co-fondateur de The Game Bakers.

Le cœur de la narration du jeu semble tourner autour de la relation entre les deux personnages. Un concept fort intéressant et assez mature puisque nous serons au premier plan d’une histoire d’amour déjà entamée et nous suivrons l’évolution de celle-ci. Nous sommes le plus souvent habitués, à travers les jeux vidéo et les films ou séries, à des histoires d’amour naissantes et il est encore assez rare de suivre un couple en pleine aventure, et ainsi avoir droit à un scénario plus mature.

Les déplacements aussi sont intrigants puisque l’on peut voir les personnages voler au-dessus du sol afin d’explorer cette planète inconnue. Il nous sera également possible de cuisiner, bricoler et trouver des éléments de décoration pour notre base. Mais pour le moment, tous ces systèmes restent inconnus et nourrissent notre curiosité.

Pour rappel, The Game Bakers a déjà développé l’incroyable Furi, dont Haven semble s’inspirer à plusieurs égards au vu des différentes images dévoilées et de la bande originale composée par Danger également. Ainsi, l’attente semble interminable et nous sommes plus que pressés de pouvoir tester ce nouveau jeu.

Haven sera disponible le 3 décembre 2020 sur PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC via Steam et GOG. Quant aux versions PS4 et Switch, celles-ci sont attendues pour le premier trimestre 2021. Pour finir sur une bonne nouvelle, les joueurs qui souhaiteraient prendre le jeu sur PS5 le recevront gratuitement sur PS4 et vice-versa, et il en est de même sur Xbox Series X, Xbox One et Windows.