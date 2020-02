The Game Bakers dévoilent l’incroyable opening d’Haven

S’il restait encore des joueurs à convaincre…

The Game Baker, c’est une équipe de développeurs qu’on suit de près. D’abord parce qu’ils sont français, et que même si on lutte contre, on a quand même ce petit côté chauvin. Mais surtout parce que leur précédent jeu était une tuerie intergalactique. En l’occurrence, Furi. On connait l’amour de la team pour son média, on sait aussi de quoi ils sont capables, alors forcément, leur prochain titre, Haven, est attendu de pied ferme. A RPG Adventure about love and freedom. C’est ainsi que The Game Bakers décrivent leur prochain titre, un jeu de rôles et d’aventures sur l’amour et la liberté. Quoi de plus important ?

Reprenant, dans une autre palette de couleurs, le style graphique de Furi, une 3D avec des textures en aplat de couleurs, sorte de cel shading donnant un effet 2D à l’ensemble, les premières images de Haven nous feront penser autant à Breath of the Wild qu’à Journey. Autant dire de solides références. Le jeu proposera un gameplay original qui nous demandera de contrôler deux personnages à la fois – l’aventure sera néanmoins aussi jouable en co-op.

Aujourd’hui, The Game Bakers ont publié une vidéo qui reprend l’opening du jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il nous en met plein la vue. Réalisé par Yukio Takatsu, qui a signé par exemple le 17ème opening de Naruto Shippuden, avec Danger à la musique (ce dernier signera aussi la bande originale du jeu), cette introduction remonte encore d’un cran nos attentes concernant le jeu, qui étaient pourtant déjà assez élevées !

Haven est attendu pour cette année, à une date encore indéterminée, et sortira sur tous les supports actuels, soit PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. À noter que le jeu est également au programme du Game Pass de Microsoft. Day one… ?