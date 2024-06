Harry Potter: Champions de Quidditch – A vos balais, prêts, partez

À la sortie d’Hogwarts Legacy, beaucoup s’étaient questionnés sur l’absence du sport emblématique des sorciers: le quidditch. Il faut dire que le terrain de jeu de l’école était minutieusement modélisé, tout comme les sensations de vol à dos de balais, finalement cantonnées à un usage d’exploration. Aujourd’hui, Warner Bros. Games vient de combler ce manque chez les potterheads en annonçant la sortie prochaine de Harry Potter: Champions de Quidditch le 3 septembre 2024.

Alors qu’on s’attendait à un DLC centré sur le plus célèbre des sports imaginaires, c’est donc finalement un standalone qui fera son apparition sur nos consoles. Et contrairement à Hogwarts Legacy dont la trame se déroulait bien avant celle des romans de J.K Rowling, Harry Potter: Champions de Quidditch permettra bien d’incarner le sorcier à la cicatrice et d’autres personnages emblématiques de l’univers à la poursuite du vif d’or, comme les Weasley, Hermione Granger et bien d’autres.

Choisirez-vous plutôt les élèves de Gryffondor ou ceux de Serpentard ? Et serez-vous capable d’élever votre niveau jusqu’à atteindre le graal qu’est la coupe du monde de Quidditch ? Attrapeur, batteur, gardien ou poursuiveur, tous les rôles clés seront jouables et il faudra sans doute faire preuve de dextérité manette en main pour éviter de se retrouver dans les airs sans son balai.

On ne s’attend toutefois pas à un jeu d’une grande difficulté tant les règles simplistes du quidditch risquent de limiter les possibilités. On est tout de même curieux de voir comment le titre permettra d’alterner les séquences de jeu avec l’attrapeur tout en gérant les batteurs tout autour. À moins que le joueur ne soit en charge que d’un seul joueur et non d’une équipe entière.

Le jeu proposera des rencontres solo sans doute basée autour d’un scénario, mais aussi un mode coopératif. Bien évidemment, une large place sera accordée au multijoueurs compétitif et on ne serait pas surpris qu’une forte communauté se crée autour du titre, tant l’idée de vivre une rencontre de Quidditch était attendue depuis longtemps par les fans de la franchise. À condition bien sûr que le jeu soit réussi. Et sur ce point, difficile de se faire un avis, le trailer étant uniquement composé de cinématiques. Pour le gameplay, on repassera.

À la vue des premières images, les animations et visuels semblent encore plus orientés jeunesse que ne l’étaient ceux d’Hogwarts Legacy. Le PEGI 12 (provisoire) affublé au trailer parait donc très bizarre, et devrait logiquement disparaître à la sortie du jeu. Proposé à moins de trente euros, il ne faut sans doute pas s’attendre à un gros jeu. Mais les lieux iconiques comme le terrier de la famille Weasley, l’enceinte de la coupe du monde et quelques enceintes inédites suffiront sans doute à une partie du public déjà acquise à la cause du jeu. Sera-t-il capable d’aller chercher une audience novice en la matière ? Rien n’est moins sûr.

Développé par Unbroken Studios, Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch. Et si vous possédez Hogwarts Legacy et un compte WB Games, vous aurez la possibilité de recevoir le Pack Legacy, dont le contenu n’a pas encore été révélé. Préparez vos Nimbus 2000 et vos Eclairs de Feu, le vif d’or sera bientôt de sortie.