Harmony: The Fall of Reverie – Voyage au pays des désirs

Ceux qui aiment les jeux narratifs seront ravis : le studio français indépendant Don’t Nod, bien connu pour sa franchise Life is Strange, va très bientôt dégainer son prochain coup. C’est en effet à l’occasion du dernier Nintendo Direct qu’Harmony: The Fall of Reverie a été révélé par le biais d’un premier teaser présentant l’héroïne et la trame du jeu.

Nous découvrons ainsi la jeune Polly qui revient chez elle à Alma, ville à l’identité visuelle soignée située sur la côte méditerranéenne, après avoir passé des années à l’étranger. Son retour est motivé par la recherche de sa mère disparue, bien que l’on en sache pas plus pour l’instant. Toutefois, en revenant, Polly découvre qu’elle possède un don qui la lie à Rêverie : un monde parallèle dans lequel vivent des divinités représentant les désirs humains, nommés Aspirations : Gloire, Pouvoir, Félicité, Chaos, Vérité et Lien. Au sein de ce monde astral, Polly devient alors Harmonie, une divinité qui détient le pouvoir de décider quelle Aspiration doit régner dans Rêverie et, par conséquent, influencer le comportement des humains dans le monde terrien.

Mais les trames se chevauchent et s’entremêlent dans cette proposition dystopique assumée : entre le départ et le retour de la jeune femme, le monde a plus que changé et Polly devra également affronter une menace sur le plan terrien. En effet, une mégacorporation ambitieuse, connue sous le nom de MK, essaie d’asseoir son emprise sur la ville d’Alma. L’équilibre entre les deux mondes est fragile et délicat, car ce qu’il se passe dans l’un a inéluctablement des répercussions sur l’autre. Il incombe donc à Polly et Harmonie de sauvegarder cet équilibre tout en affrontant les ambitions de MK et en enquêtant sur la disparition de sa mère.

Le don de clairvoyance de Polly est représenté dans le jeu par une mécanique, s’apparentant à un plateau de jeu situé dans un plan astral, nommée Mantique. Sur celui-ci le joueur peut explorer l’éventail des choix offerts à chaque décision. Même si la durée de vie d’Harmony : The Fall of Reverie est encore inconnue, de fait grâce à ce système centré sur une multitude de choix avec des conséquences qui affectent deux mondes dans le déroulement d’une partie, le titre s’assure d’une bonne rejouabilité.

De ce que l’on peut voir du trailer, et à partir d’images partagées par le studio, le titre proposera d’interagir avec des divinités thématiques aux relations conflictuelles. On espère cependant que ces divinités ne seront pas monolithiques en termes de personnalité et que leurs noms ne résument pas l’entièreté de leur manière de penser ou le genre d’interactions possibles avec elles. Mais on fait confiance aux créateurs de Life is Strange et Vampyr pour nous proposer une histoire tout en nuances.

Le PDG du studio français, Oskar Guilbert, partage sa fierté quant à la proposition atypique du titre :

« Nous sommes ravis de dévoiler Harmony: The Fall of Reverie lors de ce dernier Nintendo Direct. C’est un jeu unique, à la fois dans sa narration et sa direction artistique incroyable. Nous espérons que les joueuses et joueurs trouveront cette expérience surprenante et rafraîchissante, et que son récit singulier les touchera profondément. Nous sommes impatients d’en montrer davantage prochainement »

On a hâte d’en savoir plus de nôtre côté tant le titre semble intriguant et possède une identité visuelle incontestablement soignée. On note par ailleurs avec plaisir le retour de la compositrice Lena Raine sur la bande-son du jeu, elle s’était notamment distinguée par son travail sur les musiques de Guild Wars 2 et Celeste. Harmony: The Fall of Reverie sera disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, pour une sortie prévue en juin 2023.