Halo 3: ODST fait son grand retour onze ans après son lancement initial

Le report d’Halo: Infinite à l’année prochaine nous reste en travers de la gorge, cependant 343 Industries nous apporte une bonne nouvelle. En effet, le studio continue d’enrichir sa Halo: The Master Dieu Chief Collection avec Halo 3: ODST prévu sur PC dès la semaine prochaine.

Après l’ajout de Halo 3 en juillet dernier et les précédents opus plus tôt cette année, c’est au tour de ce cinquième volet de la saga de faire son entrée dans cette collection de jeux remasterisés pour notre génération actuelle. Même si le titre de la collection porte son nom, ici pas de John-117, le joueur y incarne le rookie de l’équipe “Orbital Drop Shock Troopers” (ODST) et devra survivre seul dans les ruines de New Mombasa.

Présenté à l’origine comme une simple extension de Halo 3, ce préquel prend vite de d’ampleur et devient un jeu à part entière, une sorte de hors-série faisant le lien entre deux épisodes et offrant de nouvelles clés à la compréhension de l’univers de Halo comme par exemple des informations sur les Covenants et les motivations qui les animent.

Sorti en 2009, c’est donc onze ans plus tard jour pour jour que cette nouvelle version sera disponible. Une version améliorée avec l’ajout de la 4K HDR, de la possibilité de modifier son champ de vision, sans oublier l’arrivée du mode Baptême du feu dans lequel quatre joueurs devront repousser des vagues ennemies de plus en plus fortes en coopération.

Halo reste l’une des plus grosses exclusivités Microsoft (si ce n’est la plus importante) et c’est avec plaisir que l’on souhaite se replonger dans ses premiers épisodes qui ont marqué le genre. Son univers SF et son héros mythique vous attendent à travers cette collection et pourrait même permettre aux plus jeunes de découvrir ses précédents volets.

À lire : Coup dur pour Microsoft : Halo Infinite ne sortira pas avec les Xbox Series X

Il faudra patienter jusqu’au 22 septembre 2020 pour obtenir Halo 3: ODST dans la Halo: The Master Chief Collection sur PC. De plus, le studio souhaite y ajouter le remastered d’Halo 4 avant la fin de l’année, de quoi patienter en attendant le nouvel opus tant attendu sur next-gen.