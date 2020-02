Comment vraiment progresser sur Dragon Ball Z: Dokkan Battle ?

Alerte : cet article sur Dokkan Battle n’est pas uniquement réservé aux néophytes, les joueurs intermédiaires vont aussi pouvoir en tirer deux ou trois choses intéressantes !

Nous allons parler ici de quelques points statistiques, techniques, ou purement logiques sur la manière de concevoir une team sur Dokkan Battle pour les runs courts (events Dokkan pour farmer les jetons) et les runs longs (Goku Rush entre autres). Petit menu, pour les plus pressés :

Le Leader

Les différents rôles

Les attaques spé

Passif et aptitudes de lien

Le stack

I) Le Leader

C’est le b.a.-ba de la construction de team sur Dokkan Battle, le Leader. Au départ, vous n’aurez qu’une box (ensemble de vos personnages) limitée, et il sera important de capitaliser sur les Leaders ayant le plus riche réservoir de personnages (la team Saiyan Pur, ou la Team Super par exemple) et avec le plus grand bonus octroyé pour l’équipe. Actuellement, il n’est pas compliqué d’avoir un Leader apportant au moins +3 de Ki, et +120% en ATK, DEF, et PV, c’est même d’ailleurs le minimum si vous souhaitez progresser, et finir les events un peu corsés.

Concernant les Leaders, il y a trois grandes catégories :

Les Leaders de Catégories : Ce sont les Leaders représentant une catégorie de personnage particulière (Divin, Saiyan de Sang-mêlé, Voyageur du Temps), ce sont généralement les plus puissants, et ceux à même de vous permettre d’avoir une team polyvalente. Les Leaders de Classes : Ce sont les Leaders des deux principales Classes du jeu, la classe Super (les bons), et la classe Extrême (les vilains). Ces Leaders ne sont pas les meilleurs, mais sont parfaits pour débuter. Les Leaders de Types /de Couleurs : Ce sont les Leaders d’un Type (TEC, INT, END, PUI, AGI). Ils n’offrent pas une grande puissance, car souvent les Leaders ont des boosts se cantonnant au +3 de Ki, et +120% en ATK, DEF, et PV. Et ils n’ont pas non plus la possibilité de créer des teams polyvalentes, car ils ne boostent qu’une seule couleur. Ils ont toutefois leur utilité dans les Dragon Roads.



Généralement, les Leaders sont les personnages les plus compliqués à pousser au-delà de l’éveil Dokkan, mais courage, le jeu en vaut la chandelle !

II) Les différents Rôles

Selon le type de mission à effectuer, vous allez retrouver différents types de personnages, que l’on va catégoriser en fonction de leur utilité :

Le Nuke : Le bourrin par excellence, ses capacités passives lui permettent de multiplier son ATK par autant de sphères de ki qu’il pourra choper. Il est top pour les défis où il faut faire un max de dégâts (comme l’évent du Punching Ball), toutefois, il est moins utilisé pour les rushs (courts ou longs). Le Support : C’est un type d’unité qui via son passif augmente de manière importante (de +40 à +70%) l’ATK ou la DEF des autres unités. Le support n’est utile en rush que si ce dernier possède aussi des bonus pour sa propre personne. Le Stacker : Alors, pour comprendre le stack, je vous renvoie à la dernière partie de ce dossier, car il s’agit d’une mécanique assez importante, et où il faut passer un peu de temps pour les débutants. Enfin, cette unité n’a pas réellement de nom, donc on va la nommer “Le couteau suisse”. Généralement Leader, cette unité a des stats bien pétés, un passif aux petits oignons, et des dégâts d’attaques Spé a minima immenses (on y revient après, les poulets). Clairement bon à prendre, et bon à avoir.



III) Les attaques spé

Alors là, sacré volet, tant les attaques spé sont mal expliquées par le jeu, sans tutoriel ni rien sur leurs impacts et leurs stats. Nous allons parler ici principalement des différents niveaux d’attaques spé, ainsi que de leur pourcentage de dégâts :

Comme vous pourrez le constater, vous devrez essayer au maximum d’agrémenter vos équipes de personnages dotés d’ATK spé aux dégâts immenses. De plus, il est intéressant de voir que les unités appelées ZTUR (celles que vous pouvez monter jusqu’au level 140 grâce aux Battle Z) sont également d’une efficacité remarquable. Maintenant, pour le deuxième effet Kiss Cool des ATK spé, appelé le stack, je vous invite à scroller gentiment vers le bas, pour devenir un vrai pro de Dokkan Battle.

IV) Passif et aptitudes de lien

On attaque ici une partie bien connue des habitués de Dokkan, et qui apporte tout le sel des créations d’équipes. Bon évidemment, ce passage sera surtout utile aux débutants, donc si c’est votre cas, faites-vous un thé, et préparez-vous. Ce qui suit peut paraître basique, mais les impatients (très nombreux) ont souvent tendance à passer à côté.

Alors, vous avez votre super Leader avec une ATK Spé immense, et il vous faut maintenant recruter le reste de vos troupes avant de partir à l’assaut des combats Dokkan. Chouette, vous avez quantité de personnages, mais mais mais… Qui choisir ?

Tout d’abord, regardez les passifs, et essayez de privilégier ceux avec des boosts d’ATK et DEF d’au moins 100% pour vos unités polyvalentes. Pour les Nukes, regardez soit ceux ayant un boost d’ATK élevé (environ 180%), ou avec une aptitude augmentant l’ATK de manière régulière en fonction du nombre de sphères de ki récupérées (du style : +12% d’ATK pour chaque sphère de ki récupérée). Pour les Tanks, faites attention, on a tendance à ne pas faire la différence entre DEF +100% et Attaque Encaissée Réduite 90%. Dans le premier cas, c’est “simplement” votre stat de base de défense qui prend un bon gros boost. Dans le deuxième, c’est l’attaque de votre adversaire qui se voit réduite de 90%. Ce qui est vraiment mieux pour tanker, croyez-nous.

Surtout prenez bien le temps de lire les passifs, car depuis quelques mois, ces derniers se sont réellement développés, et peuvent vous octroyer des effets assez puissants, comme par exemple :

Les transformations enchaînées : Typiquement, Goku Super Saiyan AGI, ou Végéta Super Saiyan END, qui à chaque tours bénéficient d’une transformation (jusqu’à SSJ Blue) allant de pair avec un bon gros boost de passif. Les transformations limitées : On parle ici “d’évolution” momentanée, qui ne dure que 1 ou 2 tours, comme par exemple Cooler AGI qui se transforme en mode Grand Gedester, ou le mode Gorille de la plupart des Saiyans à queue. À savoir que ces transformations vous rendent invulnérable pendant leur période d’activité. Pratique en cas de coups durs.



Bien entendu, il y a énormément d’autres types de transformations, qui s’activeront pour différentes raisons (PV bas, ennemi d’un type particulier), donc surtout, prenez le temps de bien lire.

Passons maintenant aux aptitudes de lien, qui sont tout aussi utiles, mais qui nécessitent plus de patience pour trouver les bonnes combinaisons. Voici comment cela se présente :

Chacune des ces aptitudes de lien s’activent si votre unité est placée à coté d’une autre unité dotée des mêmes aptitudes. De nombreux boosts allant d’un bonus de ki à un +15% en ATK sont disponibles, et ne sont pas négligeables en combat ! Donc utilisez l’outil de recherche pour trouver les personnages avec des aptitudes identiques.

V) Le stack

Alors là, on attaque un vrai gros sujet. Nombre de joueurs intermédiaires peinent énormément face au Goku Rush, en dépit d’une box de personnages puissante et bien garnie. Mais dans des combats à long terme, ce n’est plus uniquement le passif qui vous permettra de vous défendre face aux puissances destructrices des personnages des derniers tours. C’est là qu’entre en scène la mécanique du stack, qui n’est rien d’autre que l’effet secondaire de votre ATK spé, et grâce à cela, vous pourrez bénéficier d’une défense impénétrable, ainsi que d’une attaque de malade.

Alors, il y a deux types de stack :

Le limité dans le temps : Lorsqu’il y a écrit “augmente fortement l’ATK pendant 1 tour”, c’est clair et net, c’est juste 1 tour. Le stack infini : Le trigger ultime des amateurs de puissance, c’est lorsqu’il n’y a aucun indicateur de tour sur l’effet secondaire de l’ATK Spé, ex : “Augmente grandement la DEF”. Ce dernier peut se répéter ad vitam eternam, vous permettant ainsi d’obtenir des boosts ha-llu-ci-nants.



De plus, dans les deux cas, s’il y a une ATK spéciale supplémentaire, le bonus se déclenchera deux fois de suite. D’où l’intérêt de privilégier les ATK supplémentaires lors du déverrouillage de potentiel.

Parlons maintenant pourcentage. Car le pêché mignon de Dokkan Battle, c’est de nous donner des mots, sans aucune idée chiffrée de leur représentation. Donc :

Augmente la DEF (ou l’ATK) : +30% Augmente grandement la DEF (ou l’ATK) : +50% Augmente la DEF et l’ATK : +20% pour chaque Augmente massivement la DEF (ou l’ATK) : +100%



Bien entendu, l’augmentation se base toujours sur la valeur en cours. Par exemple, vous avez 100 de DEF, et vous augmentez normalement la DEF, cela fera donc 1,3 d’augmentation, donc 130 de DEF, puis lors du prochain effet, la base de calcul se fera à 130, et non plus aux 100 de départ.

Le stack est donc ultra-important pour les runs longs du type “Goku Rush”, car avec une équipe de stacker infini, vous aurez les armes pour doper vos persos petit à petit, pour vaincre ce fameux Goku INT.

Voilà, maintenant vous êtes paré à claquer des fesses de Saiyans sur Dokkan Battle, et nous vous invitons dans les commentaires à nous suggérer des sujets qui nécessiteraient un peu d’éclaircissement, afin de les traiter par la suite !