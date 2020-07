Google Play Pass – 5 pépites mobiles à découvrir gratuitement

Le Google Play Pass a fait son arrivée dans nos contrées il y a quelques jours, et on peut définitivement parler d’offre convaincante. Google devrait d’ailleurs s’inspirer de lui-même pour ses autres produits comme, disons, Stadia ! On a donc testé le service, et nous vous proposons une petite sélection de 5 titres qui valent le download, d’autant que, rappelons-le, le Google Play Pass peut être testé gratuitement pendant 1 mois sans engagement !

Au-delà de classiques modernes comme Stardew Valley, Thimbleweed Park ou Terraria, tous trois dispos sur le service, on retrouve quelques propositions particulièrement adaptées au gameplay mobile, qui valent parfois à elles seules le coût de l’abonnement mensuel.

Reigns

Une selection qui commence fort, puisqu’il s’agit ici d’un “vrai” jeu porté sur mobile. Reigns est en effet sorti sur PC chez Devolver Digital en 2016. Il s’agit d’un jeu de cartes où l’on gèrera son royaume “à la Tinder”. Comprenez par là que chaque décision sera binaire, et prise en swipant à gauche ou à droite. Et chacune de ces décisions aura un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs des quatre critères pesant sur le royaume (religion, population, guerre, et finances), l’épuisement de l’un des quatre marquant la fin (souvent sanglante) de votre règne. L’objectif étant ici de rester sur le trône le plus longtemps possible.

Très narratif, très drôle, et très bien écrit, le jeu se prête particulièrement au gaming mobile, appelant de courtes sessions de jeu aux contrôles simplistes. Il est de plus proposé sur le Google Play Pass avec ses deux extensions, Her Majesty et Game of Thrones (oui, oui, celui-là même !).

Lumino City

Les fans de jeux mobiles auront probablement déjà goûté à cette perle de direction artistique qu’est Lumino City. Ceux qui n’avaient pas souhaité dépenser les 5,49€ qu’il réclame sur la seule promesse de ses jolis écrans pourront aller voir de quoi il retourne sans mettre la main à la poche grâce au Google Play Pass !

Lumino City est un puzzle-game environnemental plus ou moins classique qui se détache toutefois par son identité graphique : tout y est réalisé à la main, à base de décors en carton et de petites figurines. Les animations sont de vraies scénettes filmées construites via des maquettes motorisées !

Le jeu est un véritable enchantement, et un casse-tête pas si facile. Il a de plus la bonne idée de fournir un manuel in-game dans lequel fouiller à la recherche d’indices si le joueur restait bloqué à un moment du jeu. Reste que les contrôles ne sont pas toujours idéaux sur les petits écrans 5 ou 6 pouces, mais c’est un défaut mineur en regard de la qualité du jeu.

The Gardens Between

Autre expérience pensée pour le mobile, le jeu aurait toute sa place sur d’autres supports, comme la Switch, par exemple. C’est aussi un bel exemple de jeu à côté duquel on serait facilement passé sans l’abonnement Google Play Pass. (EDIT : On apprend à l’instant qu’il est effectivement disponible sur l’eShop contre une vingtaine d’euros).

Avec un gimmick de gameplay unique et très simple, le jeu nous embarque pour 3 ou 4 heures d’aventures qui réussissent à se renouveler pour ne jamais être répétitives. Deux petits personnages évoluent dans des dioramas représentant leurs souvenirs. Le joueur intervient en faisant avancer ou reculer le temps, et… c’est tout. Avec cette seule commande avant/ arrière, le jeu propose une variété de puzzles rarement difficiles (il suffit d’être observateur), mais toujours plaisante.

Et la fin est un véritable crève-cœur ! The Gardens Between propose de plus la possibilité de jouer en mode portrait comme en mode paysage. Une option confortable qui devrait être la norme sur mobile… Typiquement le genre de titre qui rend l’abonnement indispensable.

Cultist Simulator

Encore un jeu de cartes, le genre étant plutôt prolixe à la fois sur mobiles et PC (de Hearthstone à Legends of Runeterra), Cultist Simulator est aussi un jeu PC porté sur mobiles. Il s’agit d’y fonder et de gérer sa propre secte !

Proposition alléchante : qui ne s’est pas rêvé un jour en Tom Cruise régnant sur toute la scientologie ?! Si le jeu est d’abord un jeu de cartes (qui représentent les actions, les décisions, et leur résultats), il s’agira surtout d’y gérer son temps, et son argent (le cœur de la foi) ! Difficile, Cultist Simulator nécessite qu’on s’y plonge pour révéler ses possibilités de gameplay et de narration. C’est aussi un jeu qui est proposé autour de 20€ sur Steam…

The Almost Gone

À la manière de The Gardens Between, The Almost Gone nous propose d’évoluer dans des dioramas à la recherche d’indices qui feront avancer la narration. Avec ses graphismes en 3D isométrique assez géométriques et ses couleurs naïves, le jeu pourrait graphiquement rappeler un Monument Valley (également au catalogue du Play Pass). Il a pourtant l’ambition d’évoquer des thèmes aussi lourds que la mort et la santé mentale.

Comme quoi de petits jeux peuvent aussi être grands !

Et vous ? Avez-vous craqué pour le Google Play Pass ? Avez-vous eu des coups de cœur en particulier dans son catalogue ? Ou découvert des petits trésors méconnus ? N’hésitez pas à partager vos trouvailles dans les commentaires…