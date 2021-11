Golden Joystick Awards – Pac-Man, Dark Souls, The Last of Us : élisez le plus grand jeu de tous les temps

La cérémonie des Golden Joystick Awards est la plus ancienne remise de prix consacrée aux jeux vidéo du monde encore en activité. Fondée en 1983, elle donne la parole aux joueurs puisque c’est le public qui vote. D’abord ouverte uniquement aux résidents de Grande Bretagne, le monde entier est aujourd’hui appelé à voter.

La cérémonie de cette année est un peu particulière, puisqu’elle se déroulera sous le signe des « 50 ans de gaming ». En considérant que Pong marquait à sa sortie en 1971 la naissance du jeu vidéo, ce dernier fête en effet son demi-siècle ! Et à cette occasion, les Golden Joystick Awards ont décidé de remettre deux prix un peu spéciaux.

Tout d’abord, la première de ces deux récompenses inédites célèbrera le meilleur « hardware » de tous les temps, de l’Atari 2600 à la PlayStation 4 en passant par le Game Boy, le ZX Spectrum ou la Dreamcast….

Mais surtout, on élira rien de moins que le plus grand jeu de tous les temps (« Ultimate Game of All Time ») ! Et si une chose est certaine, c’est que le choix va être difficile, et on peut s’attendre à des résultats serrés ! La sélection comprend des classiques indispensables comme Tetris, Pac Man, Minecraft, mais aussi des « game changers » plus récents comme Portal, Dark Souls ou Breath of the Wild…

C’est un panel de divers acteurs de l’industrie qui a conçu cette shortlist avec en tête des critères tels que l’accueil critique, le succès commercial, l’influence et l’héritage de chacun, ainsi qu’une pincée de préférence toute personnelle, ainsi que l’explique Daniel Dawkins, responsable éditorial de GamesRadar+ et de la cérémonie .

Les Golden Joystick Awards sont désormais organisés par le groupe de presse anglais Future PLC, éditeur des magazines papier et en ligne Edge, GamesRadar+, Total Film… C’est sur le site de GamesRadar+ que tout le monde est appelé à voter, les participants se verront même récompensé par un ebook offert à choisir parmi une petite sélection, d’une valeur d’environ 10€. Ne trainez pas cependant, les votes ne sont ouverts que jusqu’au 12 novembre, soit vendredi. La cérémonie annoncera les grands gagnants le 23 novembre prochain.

Alors, selon vous, la sélection est-elle judicieuse ? Quel est votre Meilleur Jeu de Tous les Temps ? Votre chouchou n’est pas sur la liste ? Les commentaires sont ouverts !