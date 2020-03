Ghost of Tsushima a désormais une date de sortie

La très attendue exclu PlayStation aura aussi son édition collector bien garnie.

Longtemps resté mystérieux, et n’ayant dévoilé que quelques images lors du dernier State of Play (plus connu sous l’appellation non officielle PlayStation Direct) en décembre, Ghost of Tsushima commence à exister pour de vrai ! C’est sur le PlayStation Blog, et un peu par surprise, qu’on a pu découvrir ce soir sa date de sortie. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : c’est le 26 juin prochain que nous pourrons enfin incarner Jin Sakai, le samouraï bien décidé à bouter l’envahisseur mongol hors de son île.

A l’occasion de la révélation de la date de sortie du jeu, Sucker Punch (le développeur, pas le film – Sly Raccoon, InFamous…) a également publié une nouvelle bande-annonce présentant l’histoire du jeu. Et ce n’est pas tout ! Nous avons également pu découvrir les différentes éditions à paraître.

L’édition numérique (baptisée Digital Deluxe Edition) et l’édition physique simple (la Special Edition) seront quasiment identiques et incluront le jeu, des objets in-game, un thème pour PlayStation 4, un art-book numérique et un reportage sur les coulisses du jeu. L’édition physique proposera en plus un steelbook, et les deux versions seront affichées au même prix, l’habituel 69,90€.

Mais l’éditeur (Sony himself, pour le coup) a aussi pensé à ceux qui aiment à casser leur tirelire à l’occasion de sorties de jeux événements, et Ghost of Tsushima bénéficiera d’une grosse édition collector. Cette dernière inclura, en plus de tout le contenu listé précédemment, une statuette reproduisant le masque du Ghost (malheureusement, amis cosplayers, celui-ci n’est pas conçu pour être porté), un mini art-book de 48 pages édité par Dark Horse, une carte textile de Tsushima, un sashimono – la bannière du héros, et un furoshiki – une étoffe qui a traditionnellement vocation à servir d’emballage de protection pour objets précieux ou chers à votre cœur. En parlant de cher, comptez tout de même 169$ pour cette édition collector (qui seront probablement et comme d’habitude convertis en 169€).

Reste à espérer que le jeu sera à la hauteur de sa hype ! On vous laisse avec le tout dernier story trailer de Ghost of Tsushima, non sans vous rappeler que si celui-ci est en anglais, l’audio japonais devrait être disponible à la sortie du jeu, le 26 juin prochain.