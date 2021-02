Ghost of a Tale – Une mise en boîte et une collector sur PlayStation 4

En ce qui nous concerne et malgré des qualités indéniables, Ghost of a Tale ne nous a pas totalement convaincu. Si nous avions reconnu le charme irrésistible de son héros (Tilo et ses magnifiques animations) et la richesse des environnements pourtant si petits, notre essai sur Nintendo Switch s’est soldé par un ressenti mitigé. Cela reste notre opinion, et il se peut que vous attendiez une bonne raison de vous plonger dans ce jeu. Et si cette raison était la mise en vente de versions physiques que nous vous présentons aujourd’hui ?

Et oui, les fans de packaging, d’écrins de collection et de petits jeux “d’artisan” vont être aux anges, le bébé du français SeithCG va avoir droit à une mise en boîte totale grâce au concours de divers éditeurs tels que Plug In Digital. Ce partenariat permettra la création de deux versions physiques pour le jeu, toutes à destination de la PlayStation 4. Si une version standard est naturellement de la partie, cet effort commun permettra également la création d’une édition collector comprenant le jeu, un artbook d’une centaine de pages, un lot de cartes, l’OST, un pin et une sculpture de Tilo (en papier).

Pour rappel, Ghost of a Tale narre les aventures de Tilo, une petite souris prisonnière au sein d’une forteresse tenue par des rats. Libéré par un mystérieux personnage, il se met en quête de retrouver sa belle Merra mais également de découvrir qui lui est venu en aide. Cependant, Tilo est plutôt gringalet et, s’il se fait repérer, c’est rideau à coup sûr. Il lui faudra donc faire preuve d’adresse et de malice pour échapper aux nombreux ennemis qui vivent dans le Fort Deruine et ses alentours.

Donc, si Ghost of a Tale vous fait de l’oeil et qu’il vous reste de la place dans vos étagères, sachez que ces versions physiques sont déjà disponibles et que vous pouvez donc vous en saisir. Sinon, le jeu est également disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch.