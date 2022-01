GetsuFumaDen: Undying Moon – La lune se lèverait sur d’autres supports

D’ici quelques semaines, GetsuFumaDen: Undying Moon soufflera la bougie de sa première apparition sous sa nouvelle forme. En effet, le remake du jeu NES sorti en 1987 apparaissait en avril devant nous pour la première fois avec la promesse d’une sortie sur PC et Nintendo Switch. Dès lors, hormis une sortie en accès anticipé sur Steam au mois de mai (plutôt bien reçue par les joueurs, d’ailleurs), l’agenda du titre n’a pas bien bougé… Enfin, sauf si on considère ce qui s’est dit récemment au Brésil.

Alors que nous sommes toujours dans l’attente d’une date de sortie officielle pour le titre, aussi bien sur PC que sur la console hybride, les autorités brésiliennes chargées d’enregistrer et de définir la signalétique afin de protéger la clientèle (la PEGI de là-bas, en gros) crée la surprise en ajoutant le reste des consoles à sa fiche. Vous lisez bien : le dernier projet de Konami pourrait également apparaître sur consoles PlayStation 4 et 5, mais également sur Xbox One et Series X/S.

Ceci dit, pour l’heure, ni l’éditeur nippon, ni le studio ayant développé le jeu (Guruguru de son nom si mignon), n’ont confirmé l’arrivée du Rogue-lite hack’n’slash aux couleurs d’estampes japonaises sur ces supports. Il faudra donc se montrer patient avant d’avoir le fin mot de cette histoire, à moins que Sony ou Microsoft n’achète Konami dans les jours qui vont suivre (on trolle, pour le moment, tout va bien et Konami vit sa plus belle vie en vendant des NFT).

Sinon, en ce qui vous concerne, seriez-vous intéressé par une version Xbox ou PlayStation de GetsuFumaDen: Undying Moon ? S’il finissait par sortir, sur quel support souhaiteriez-vous vous l’offrir ? Pour le moment, le titre n’est attendu que sur PC et Nintendo Switch. Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez d’ores et déjà vous lancer sur l’accès anticipé proposé sur Steam.