13 Sentinels: Aegis Rim devrait aussi débarquer sur Nintendo Switch

On ne vous le cache pas, l’information que nous nous apprêtons à partager nous met en joie. Si vous aimez suivre l’actualité et que vous trainez dans nos colonnes depuis déjà quelques temps, vous avez dû constater que nous ne tarissons pas d’éloges au sujet de Vanillaware et de son travail. Oui, ce studio, par son style élégant et les expériences qu’il nous offre, ne nous laisse pas de marbre alors, naturellement, si on trouve une raison de parler de lui, on ne va pas s’en priver. Plus d’un an après sa sortie initiale (jusqu’à ce jour exclusive à la PS4), Atlus (coproducteur du jeu) nous apprend par le biais d’un tweet (et d’un trailer que vous pouvez découvrir plus bas) que 13 Sentinels: Aegis Rim va voir le jour sur la console hybride de Nintendo, aussi bien en orient qu’en occident. L’occasion donc pour les joueurs étant coincés sur Switch de découvrir un jeu maintes fois primé.

Pour peu que vous ne sussiez (oui, c’est bien le verbe savoir dans une forme que même vos grands-parents ou l’Académie Française n’utilisent plus) pas de ce que nous sommes en train de parler, 13 Sentinels: Aegis Rim vous plonge dans le Tokyo des années 80 à la découverte de la vie de 13 jeunes gens, pilotes de méchas. Vous n’avez pas le souvenir d’avoir entendu quelque part que des robots géants foulaient le sol de la capitale nippone en ces temps « reculés », normal et ce n’est pas la seule chose anachronique de ce visual novel puisque la ville est justement aux prises avec des robots géants. C’est le combat de ces héros juvéniles que vous allez suivre.

Si vous voulez répondre présent à l’appel aux armes, la console hybride accueillera 13 Sentinels: Aegis Rim le 12 avril 2022. Les fans d’édition physique vont peut-être vouloir garder les doigts croisés encore un peu par contre car, si le Japon semble effectivement se préparer à accueillir une version mise en boîte (ce qui comprend aussi une édition collector avec une jaquette reversible, un artbook et d’autres goodies), rien ne semble indiquer que nous profiterons des mêmes égards. Souhaitons tout de même un brillant avenir à cette initiative qui retrouvera peut-être un bon second souffle sur la machine de Big N. Sinon, Odin Sphere et Muramasa sur le même support, c’est pour bientôt ?