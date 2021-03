13 Sentinels: Aegis Rim booste ses ventes en trois mois seulement

Sur NG+, on ne rate pas une occasion de vous parler de 13 Sentinels: Aegis Rim, et pour cause, ce jeu a retenu toute notre attention lors de son test, et s’avère être une expérience parfaitement atypique à laquelle vous devriez laisser une chance de vous séduire. Si sa sortie remonte à fin 2019 au Japon, c’est seulement fin 2020 que nous avons pu découvrir ce nouveau jeu de Vanillaware. Comprenez par là que lors de sa sortie chez nous, le jeu avait déjà connu son gros pic de ventes au Japon, et que les ventes réalisées ces derniers mois ont de grandes chances d’avoir été faites en Occident, là où le jeu est disponible depuis seulement septembre dernier.

Juste après les fêtes de Noël, Vanillaware pouvait déjà se réjouir des 300 000 ventes de 13 Sentinels: Aegis Rim, mais ce qui est intéressant, c’est qu’en seulement trois petits mois, le jeu a rajouté 100 000 ventes à son compteur pour atteindre un très beau score de 400 000. Pour un titre aussi compliqué à marketer de par sa conception et ses phases de visual novel, il faut bien dire que nous sommes agréablement surpris, et très heureux de constater que même un studio aussi connoté “jeux d’action” puisse se permettre de prendre des risques, et que cela s’avère payant au final.

Pour couronner le tout, 13 Sentinels: Aegis Rim était présent au 24e Japan Media Arts Festival dans la catégorie divertissement, et même s’il n’a pas eu la victoire, il s’est illustré comme recommandation officielle du jury. Malheureusement, avec une année 2020 très riche en excellents titres, ce dernier aura surtout été dans l’ombre de beaucoup plus gros que lui, comme The Last of Us Part II lors des Game Awards par exemple, mais quoi qu’il en soit, si vous avez l’occasion de vous y essayer, vous ne devriez pas être déçu du voyage.