Genshin Impact – Récapitulatif du live de présentation de la version 2.8

Un vent d’été souffle sur Teyvat, et avec lui, tout un tas d’annonces pour la version 2.8 de Genshin Impact, nommée Summer Fantasia et prévue pour démarrer le 13 Juillet. Cette fois-ci, Zach Aguilar (Aether) est accompagné de Mark Whitten (Kaedehara Kazuha), Brittany Cox (Fischl) et Ben Pronsky (Oz) pour présenter le contenu de la version, qui comme toujours, promet beaucoup de nouveautés.

Mais la première chose qui a été confirmée, c’est bien le retour de l’Archipel de la Pomme Dorée, zone uniquement disponible lors de l’été dernier pendant la mise à jour 1.6. Hoyoverse semble vouloir créer avec cette zone un rendez-vous annuel, voire peut-être créer une zone tampon, détachée des récits liés aux différentes terres de Teyvat, afin que le jeu lui-même puisse avoir un cadre spécifiquement lié aux vacances d’été.

Cependant, l’Archipel n’est pas la seule chose plébiscitée par les fans à faire son retour : après presque un an d’attente et de relances de la part des joueurs, il sera enfin possible de retrouver Kaedehara Kazuha en bannière, aux côtés de Klee, lors de la première moitié de la mise à jour.

Ces deux bannières formant la première partie de la mise à jour permettront également aux joueurs de potentiellement avoir accès au nouveau personnage 4 étoiles Shikanoin Heizou, un catalyseur anemo détective. Son kit, surprenant de prime abord, est décrit par nos présentateurs comme un « catalyseur de mêlée », puisqu’il semble renforcer des attaques de corps-à-corps en les infusant avec de l’anemo dans ses compétences. Mais il reste classique : son déchaînement élémentaire permet de ramener les ennemis dans une zone définie.

En seconde partie, les projecteurs seront braqués sur Yoimiya. Pour ce qui est des bannières d’armes, il est impossible de connaître les deux armes mises à l’honneur à chaque fois. Cependant, on peut supposer que la première partie permettra de mettre la main sur l’épée Freedom Sworn pour Kaedehara Kazuha, ainsi qu’un des quelques catalyseurs 5 étoiles spécialisé pour les DPS pour Klee.

La deuxième partie aura l’arc Thundering Pulse de disponible, avant tout pour Yoimiya, mais il est bon de noter que c’est un arc généralement très efficace sur n’importe quel archer DPS. Pour autant, cela ne reste bien entendu que des suppositions en regardant les précédentes bannières liées aux personnages qui seront disponibles cette fois.

Le retour de ces personnages s’accompagnent également de quêtes adaptées : si Yoimiya et Klee seront probablement présentes dans les événements, Kazuha, quant à lui, disposera enfin du premier acte de sa quête de personnage. Si le stream a été chiche en informations quant au contenu de cette quête, on devine qu’elle sera une suite directe aux événements de la 2.6, où le voyageur apprenait que Kazuha était le descendant d’une famille déchue faisant partie du Raiden Gokaden, les forgerons de l’archon. Les joueurs pourront également faire plus ample connaissance avec Shikanoin Heizou à travers une nouvelle série d’escapades centrées autour de lui.

Les événements de la version 2.8 de Genshin Impact se dérouleront pour beaucoup sur l’Archipel de la Pomme Dorée. Le premier, Summertime Odyssey, sera un événement d’exploration et de combat, et demandera de faire bon usage des éléments de décor pour pouvoir gagner un maximum de récompenses.

Reminiscent Regimen est un autre événement lié à l’exploration, cette fois, c’est en bateau qu’il faudra accomplir divers défis. Il y aura également un mode de coopération où il faudra protéger un bateau jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination, avec deux modes : d’une part, le mode raid, et de l’autre, le mode descente.

Il y aura, comme à chaque fois, un événement spécifique à la théière, Evermotion Mechanical Painting, qui met en avant le génie des savants de Fontaine : il faudra compléter des puzzles mécaniques afin d’obtenir les récompenses.

Enfin, ce qui semble être spécifiquement attendu par les fans, ce sont les événements Resonating Visions et Hidden Strife. Resonating Vision n’est qu’une version revue d’un des événements de la 1.6 : le joueur va devoir amasser des coquillages pour débloquer des souvenirs, avec un skin gratuit pour Fischl à la clé. L’événement Hidden Strife, lié au skin de Diluc, attise lui la curiosité.

D’une part, le skin de Diluc est un nouveau type de skin. Les « tenues 5 étoiles » sont, si on s’en tient à ce que l’on voit avec le skin de Diluc, des skins changeant plus drastiquement la silhouette du personnages, qui s’accompagnent de nouveaux effets sur les compétences et déchaînements, ainsi que de nouvelles poses idles. Le skin, et l’événement, semblent également plus proche du grand récit au sein de Teyvat, puisqu’on peut supposer, quand Zach Aguilar mentionne clairement qu’on ne sait pas où est la vision de Diluc, que ce skin fait référence à la période où Diluc est parti chasser des Fatuis en troquant son oeil divin pour un oeil maléfique.

La mise à jour 2.8 de Genshin Impact s’annonce riche en primogemmes : qu’ils s’agissent des événements ou de l’exploration de la zone, les joueurs pourront remplir leur stock, situation plutôt arrangeante, quand on sait que Sumeru est plus proche que jamais et que cette présentation en a montré les premières images.

Enfin, les fans de musique peuvent se réjouir : l’album Shimmering Voyage volume 2, qui réunira les OSTs de Genshin Impact depuis l’arrivée à Inazuma, sera bientôt disponible, espérons que ce soit avant l’arrivée de la 2.8 : cela nous aiderait bien à patienter.