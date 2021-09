Gelatinous: Humanity Lost – Du rétro sauce jelly

Alors que la new-gen peine à réellement se faire sa place, le rétro gaming semble visiblement toujours apprécié et c’est ainsi que l’on voit émerger des jeux comme Gelatinous: Humanity Lost. C’est la Game Boy qui accueillera le titre qui est actuellement en cours de développement et dont les concepteurs ont lancé une campagne Kickstarter pour financer sa sortie.

S’inspirant de célèbres licences telles que Castelvania, Mega Man ou encore Metroid, Gelatinous: Humanity Lost nous propose un voyage à travers des pyramides aztèques, des laboratoires abandonnés, le long d’une rivière perdue dans la jungle, et même au fin fond des entrailles d’un monstre. Notre avatar visqueux débutera l’aventure sans capacités ni pouvoirs et devra, pour les débloquer, arriver au bout du labyrinthe du temple et résoudre certaines énigmes. Après ça, nous pourrons escalader les murs ou encore lancer des boules gluantes sur nos ennemis grâce à des tentacules en forme de fouet.

Le studio Retro Room annonce que la campagne Kickstarter, qui a pour but de couvrir le coût de production, débutera ce 16 septembre. Leur but est de pouvoir distribuer cette édition Kickstater avant le fin de l’année. Celle-ci contiendrait la cartouche compatible Game Boy et un manuel dans une boîte “GameBro” d’inspiration rétro, des affiches, des autocollants, des pin’s et autres goodies. La bande originale du jeu serait également disponible en format numérique et peut-être même sur cassette. De quoi ravir les collectionneurs !

“La nostalgie, la fiancé des bons souvenirs qu’on éclaire à la bougie”… ou bien à la lumière de l’écran d’une vielle console. Les détenteurs de la Game Boy vont probablement être très heureux de pouvoir insérer une cartouche toute neuve dans leur joujou. En effet, Gelatinous: Humanity Lost serait le deuxième jeu officiel à sortir sur la mythique console de Nintendo depuis 1999 !