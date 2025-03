Front Mission – Square Enix s’en va en guerre

En 2022, Square Enix annonçait la mise en chantier d’un nouveau Front Mission. Mais voilà que quelques années après la révélation (en octobre 2024) venait une nouvelle pour le moins fâcheuse, tout au moins pour le fan : le retour de la série, qui incombait au studio de développement BlackJack Studio, a tout simplement été déprogrammé. Or, une espèce de compensation a par la suite été pensée par le studio qui avait été désigné précédemment pour redonner naissance à la franchise. Un projet louable mais aujourd’hui mis à mal.

Accusé de plagiat par la maison détentrice des droits, BlackJack studio est pour cause aujourd’hui conduit devant les portes des tribunaux japonais et américains. Et disons qu’il y a probablement très peu de chances qu’il se voit gratifier d’une délibération en sa faveur. La raison à cela : les preuves, plus que solides, mises en avant par l’éditeur japonais. Plus précisément ce que dénonce Square Enix, c’est l’utilisation même du travail effectué précédemment pour le projet avorté susmentionné, le fameux Front Mission 2089 : Borderscape.

Cela va, d’après ce qui est rapporté par Polygon notamment, de la réutilisation d’assets au réemploi même des mécaniques de jeu mis au point à l’occasion du titre annulé. En substance, Black Jack Studio s’évertuerait, par le biais de son Mecharashi (tel est le nom du titre concerné), à donner une fin au travail commencé sous l’égide de Square Enix, sans l’aval de ce dernier bien entendu. Ce qui, dans un certain point de vue, peut être défendu…

Seulement, au vu du caractère illégal de la chose, il est bien possible qu’au final le résultat soit tout à fait contraire à celui qu’espérer. Car, si Square Enix obtient gain de cause, et ce qui est plus que possible au vu de son large de dossier de preuves et griefs (11 pages de screenshots tout de même !), il y a de fortes probabilités que Mecharashi ne voit certainement jamais le jour.

Et ce ne sera pas la seule menace qui plane sur le studio : Square Enix réclamant quelque 150 000 dollars par infraction, n’est-ce pas l’intégrité même de BlackJack qui se joue ? Un accord sera-t-il trouvé ? On verra bien… Pour l’instant, bien qu’il fut un temps retiré du catalogue Steam, Mecharashi existe toujours et est encore supposé paraître sur la plateforme un jour ou un autre.