Forever Skies – Montez à bord du dirigeable et découvrez la Terre ravagée

Le studio polonais Far From Home annonce son tout premier jeu depuis sa création il y a deux ans baptisé Forever Skies. Il s’agit d’un jeu de survie se déroulant dans un univers post-apocalyptique mélangeant action, exploration et survie.

Dans ce jeu, le joueur va incarner une scientifique qui retourne sur la Terre à la suite de son séjour dans l’espace. Elle retrouve la planète complètement dévastée, polluée et inhabitable à la suite d’une catastrophe écologique mondiale avec aucune âme qui vive. Des nuages toxiques recouvrent la surface où certaines créatures mutantes se sont développées. Seuls les vestiges d’une civilisation passée émergent de cette pollution mortelle.

L’héroïne devra donc s’y aventurer pour étudier ces phénomènes et récupérer diverses technologies et objets. Grâce à l’exploration, le joueur sera capable d’entretenir et d’améliorer son seul moyen de ne pas rester dans les nuages toxiques de la surface : un dirigeable qui est à la fois un mode de transport, un abri et un laboratoire. Andrzej Blumenfeld, PDG du studio polonais Far From Home décrit son jeu ainsi :

Forever Skies proposera plusieurs activités comme l’artisanat, la construction de base, la plantation, la recherche en virologie pour découvrir ce qu’il se passe sous cette mystérieuse couche nuageuse mortelle.

Originellement, le nom de code de Forever Skies était « Project Oxygen », un nom qui prend tout son sens à l’aune de la problématique que le jeu aborde : la catastrophe écologique. En effet, cette nouvelle production propose une aventure sur fond de fable écologique à l’image de titres tels que de Subnautica ou Death Stranding.

Comme au cinéma avec les fables écologies de Hayao Miyazaki, ou moins subtilement avec les films catastrophes, le jeu vidéo lui aussi prend parti dans cette volonté de mettre en lumière un thème important qui rythme notre quotidien depuis quelques années maintenant : l’écologie. Forever Skies s’inspire de la réalité de certaines villes dans le monde comme Pékin ou Delhi, où l’air est tellement pollué que pour avoir accès à un air plus respirable, les habitants devraient s’élever jusqu’à 100 mètres au-dessus de cette couche irrespirable où les particules toxiques s’accumulent près du sol à cause de la gravité.

Cette idée qu’en raison de l’accumulation par gravité d’une quantité croissante de particules et de gaz toxiques près du sol, l’humanité devra s’échapper vers des tours, a joué un rôle déterminant dans la conception des prémisses du jeu.

Tout comme d’autres thèmes tout aussi important, et même sensibles comme la santé mentale ou le deuil qui sont abordés dans le JV (Kena: Bridge of Spirits), il s’agit ici de montrer que plonger le joueur dans une aventure et dans un univers peut être bénéfique pour la sensibilisation et la prise de conscience. Il est plus facile de ressentir les choses, de comprendre le personnage lorsqu’on le joue plutôt que de le regarder sur un grand écran.

Forever Skies sera disponible d’abord en accès anticipé sur Steam (PC) en campagne solo début 2022, puis aura le droit à un mode multijoueur coopératif par la suite, les versions consoles PS5 et Xbox Series sont attendues courant 2022.