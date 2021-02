Subnautica Below Zero annonce sa date de sortie officielle

C’est en 2014 que Subnautica premier du nom entrainait joueurs et joueuses dans ce qui semblait être l’exploration sous-marine d’une planète que James Cameron n’aurait pas renié . En conjuguant habilement un sentiment d’angoisse et d’émerveillement, le jeu de survie/aventure imaginé par le studio Unknown Worlds réussi à convaincre à la fois la presse et le public. Un succès qui entrainera la production de sa suite, Subnautica Below Zero, disponible en Early Acces depuis 2018.

Un early Acces qui arrive finalement à son terme puisque Unknown Worlds, également éditeur du jeu, vient d’annoncer que le titre serait disponible dés le 14 mai 2021 sur PC et Mac via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One et Switch en version dématérialisée, mais aussi en version physique. Unknown Worlds s’étant en effet flanqué d’un partenariat avec BANDAI NAMCO pour la production d’éditions physiques. À noter que la console de Nintendo accueillera pour la première fois la licence Subnautica (sortie en 2014 !) en proposant un coffret physique composé du premier opus et de Below Zero. L’occasion idéale de découvrir ces mers d’un autre monde.

Des mers qui dans cette suite vous demanderont d’amener une combinaison bien chaude en plus de vos palmes. La dénomination Below Zero n’étant bien sûr pas anodine, l’on plongera cette fois sous la surface glacée de la planète 4546B. Un changement de biome qui ne devrait pourtant pas affecter la structure ou le gameplay mis en place dans le titre précédent. Il s’agira toujours de survivre dans un environnement extraterrestre peuplé de créatures à la fois hostiles et merveilleuses. Hors qui dit survie, dit fabriquer des outils, ou dans ce cas, des technologies, pour assurer la dite survie.

Mais il ne faut pas oublier que Subnautica fait également la part belle à l’exploration avec un monde ouvert riche en mystères à découvrir, afin d’en révéler toute l’histoire. Une voie que Subnautica Below Zero semble emprunter autant que son ainé.

Voilà, il ne reste plus qu’à ressortir le matos de plongée et de se tenir prêt pour la sortie de Sunautica Below Zero le 14 mai. En attendant, on vous propose de faire trempette avec le dernier trailer présentant l’update Seaworthy.