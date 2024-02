Foamstars – Disco et boules à facette pour sa saison 2

Début février 2024, Square Enix sortait Foamstars. Un jeu multijoueur qui rappellera, du moins par sa patte artistique, une licence bien connue de chez Nintendo : Splatoon. Néanmoins, le titre n’a pour le moment qu’une visibilité assez limitée, l’éditeur ayant dans un premier temps voulu le proposer aux possesseurs d’un abonnement PS Plus, et ce jusqu’au 4 mars prochain. Pour le grand public, cette exclusivité PlayStation arrivera le 5 mars prochain au prix de 29.99 euros. Une parution qui sera accompagnée de nouveaux contenus.

Le 9 mars, Foamstars entamera sa deuxième saison intitulée Groovy Disco. Ayant une durée de cinq semaines, cette dernière prendra fin le 13 avril et apportera son lot de nouveaux éléments et d’événements. Cela se marquera, par exemple, avec l’arrivée d’un nouveau personnage jouable : le fameux Legend’hair que l’on a déjà pu croiser. Il sera alors accessible à partir du niveau 31 ou disponible d’emblée pour les détenteurs du pass Premium.

En outre, cette saison 2 permettra de donner quelque peu de consistance au mode solo en lui ajoutant 3 autres missions supplémentaires (les missions quatre, cinq et six en l’occurrence). Un ajout qui promet d’apporter du défi supplémentaire. Ce qui ne sera pas de trop si l’on en juge de la difficulté actuelle bien trop abordable. Espérons également qu’il y est un petit effort concernant la variété…

Quant aux événements, il y en a trois types. Tout d’abord, on aura ce que le rendez-vous de fin de semaine : les vendredélire composés de deux moitiés, la première ayant lieu les 14 et 17 mars et la deuxième les 4 et 6 avril. Ensuite, l’autre événement disponible, c’est Fête Classée. Du 12 au 29 mars, le joueur sera invité à rejoindre ce qui a été nommé « Fête classée Star solitaire » où il combattra en solo. À l’inverse, du 5 au 8 avril, ce sera des combats d’équipes avec « Fête classée Constellation de stars ». La finalité de ces épreuves est d’obtenir un maximum de points afin de se situer le plus haut dans le classement.

Pour finir, on nous réserve « Fête Extrême ». De même que celui susmentionné, l’événement comportera deux structures. Parmi elles, on compte « Fête Legend’hair », tenue du 23 au 24 mars. C’est un mode assez particulier mettant en confrontation deux groupes de quatre joueurs tous plongés dans la peau du nouveau personnage venu. À sa suite se tiendra du 30 au 31 mars la fête Super Duel, qui, comme nous l’indique son nom, mettra en face à face deux participants.

Une deuxième saison qui donnera un peu plus de fun et d’intérêt à Foamstars ? On l’espère. En tout cas, pour le moment, on est assez mitigé par cette proposition de Square. Pourquoi ? On ne saurait tarder à vous le raconter dans un imminent test.