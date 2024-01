Square Enix – Takashi Kiryu et le joli monde des IA

Alors que le monde du jeu vidéo vient tout juste de faire ses adieux à 2023, il est désormais temps pour les différents studios de se pencher vers l’avenir, mais surtout vers ce qui nous attend nous, les joueurs. Plus les années défilent, plus la technologie et le monde digital progressent, suscitant l’émerveillement de la communauté. Mais il arrive que cette progression donne naissance à la crainte de certains joueurs, en particulier lorsqu’elle vient interroger les limites de l’homme et sa course insatiable au monde artificiel.

Et si nous avons pu assister à l’évolution drastique d’une seule tendance, c’est bel et bien celle des intelligences artificielles, dites « IA », dont les progrès commencent à en effrayer certains. Mais il semblerait que pour bien des studios, la tendance soit plus une opportunité qu’autre chose, en particulier chez Square Enix. En effet, c’est au cours d’une lettre adressée aux joueurs pour la nouvelle année que le président de la firme Takashi Kiryu a annoncé vouloir mettre l’accent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour ses prochaines productions.

Le président évoque les performances de l’IA générative, en déclarant qu’elle permet de « remodeler ce que nous créons ». Ces derniers temps, et en particulier durant l’année 2023, l’IA générative a pris une grande place au sein de différents domaines, qu’il s’agisse de l’art, de la littérature ou de la musique. Et il faut croire que Takashi Kiryu souhaite exporter la formule au jeu vidéo, avec la ferme intention d’être « agressifs dans l’utilisation de l’IA et d’autres technologies de pointe ».

Selon lui, l’intelligence artificielle permettra d’améliorer la productivité du développement du studio, mais également de présenter un plan marketing plus sophistiqué. Même si cela peut avoir certains avantages commerciaux, il faut dire qu’entre les voix artificielles, les images artificielles ou les musiques artificielles, l’IA fait peur et arrive sur les devants de la scène avec le risque de mettre en péril certains emplois de la sphère, à l’image des métiers de compositeurs, designers 3D ou comédiens de doublage.

Et on ne peut pas dire que le président ignore les dangers de l’IA, puisqu’au cours de sa lettre, il n’a pas manqué d’évoquer les multiples procès pour atteinte aux droits d’auteur dont ChatGPT fait l’objet. Le studio voit grand, et souhaite présenter à ses joueurs de « nouveaux types de contenus », car il estime que les intelligences artificielles seront en mesure de donner naissance à de nouvelles façons de jouer, et d’ouvrir ainsi le monde du jeu vidéo à une diversité plus vaste qu’auparavant.

Toujours est-il que la mode dont Square Enix vante les atouts est à double tranchant pour le jeu vidéo. Nous ignorons sur quels plans le studio compte mettre ces intelligences artificielles en place, et ne savons pas non plus sur quels titres ces dernières seront appliquées. Cependant, nous pouvons déjà supposer que Final Fantasy 7 Rebirth sera concerné par la formule, et à l’avenir de nombreuses productions viendront vanter des mélodies et des voix tout droit venues de la main d’un robot.