Fntastic (The Day Before) – Une arnaque de plus ?

Il y a quelques semaines, nous apprenions que le studio Fntastic, déjà mis au pilori après le fiasco de The Day Before, souhaitait revenir sur le devant de la scène avec un nouveau jeu. Même si nous avions de sérieux doutes quant à ses intentions, on aurait pu naïvement penser que l’équipe tentait de faire amende honorable et lui laisser le bénéfice du doute. Il fallait s’en douter : c’est un nouvel échec pour Fntastic, qui met prématurément fin à la campagne de financement de son titre, mais annonce déjà travailler sur une nouvelle production !

Fntastic disait pourtant avoir « tiré les leçons des erreurs passées » : un bel euphémisme pour parler des graves accusations d’escroquerie qui pesaient sur le studio depuis la sortie de The Day Before. Le jeu, qui avait été retiré des plateformes à peine quatre jours après son accès anticipé, avait également été épinglé pour plagiat d’autres titres plus célèbres. Loin de tirer des enseignements de cette débâcle, Fntastic avait lancé, dans la méfiance générale, un Kickstarter pour financer son prochain projet. Escape Factory ressemblait curieusement à Fall Guys, et tout laissait déjà présager une catastrophe.

Moins d’un mois plus tard, Fntastic annonce donc l’annulation pure et simple de Escape Factory, qui ne suscitait pas assez d’intérêt. Et pour cause : le jeu n’avait récolté que 2000 €, ce qui semble déjà miraculeux compte tenu du passif du studio. Les quelques personnes qui avaient investi dans le financement de Escape Factory seront heureusement remboursées. Sur son compte X, le studio explique fièrement que cette annonce est faite dans le cadre de sa nouvelle politique de transparence.

L’histoire pourrait s’arrêter là, mais on commence à connaître les pratiques de Fntastic. En effet, on apprend que, suite à un sondage sur son Discord, l’équipe souhaite répondre aux attentes des joueurs et travaille déjà sur un nouveau jeu ! ITEMS sera donc un Prop Hunt dans un univers survival-horror. Le studio explique qu’il souhaite présenter une démo jouable le plus vite possible, et qu’une nouvelle campagne de financement pourrait voir le jour par la suite. On apprend comment sera financé ce futur jeu :

« Puisque le développement de ITEMS sera très coûteux, nous avons décidé de sortir des jeux sur mobiles en parallèle pour financer ce dernier. Tous les fonds générés par ces applications seront réinjectés dans le développement. Nous pensons que cela nous aidera à créer le jeu de vos rêves. »

Une fois de plus, on sent l’arnaque à des kilomètres. Comment prouver que cet argent sera effectivement utilisé à cette fin ? Comment rembourser les quelques naïfs qui paieront des microtransactions dans des jeux tiers quand ils seront inévitablement déçus ? Les réactions sur les réseaux sont unanimes : tantôt moqueurs, tantôt indignés, les utilisateurs ne sont pas dupes quant aux méthodes de Fntastic.