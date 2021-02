Final Fantasy VII Remake Intergrade annoncé sur PS5 avec Yuffie

S’il n’a pas été à la hauteur des attentes, le State of Play aura au moins eu le bon gout de se conclure en apothéose avec enfin l’annonce d’une date de sortie de la version PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake. Cette version, intitulée Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira donc exclusivement sur PS5 le 10 juin 2021 et apporte avec elle son lot d’améliorations, ainsi qu’un DLC exclusif à la dernière née de Sony mettant en scène une certaine Yuffie.

Intergrade proposera des éclairages, effets, textures et autres temps de chargement améliorés, ainsi que la possibilité de switcher entre le mode fluidité proposant un framerate constant de 60 ou 30 FPS en 1440p et un mode résolution privilégiant la résolution 4K. Dans les faits, et comme l’illustre la vidéo comparative ci-dessous, cela rend le jeu plus fin et fluide.

On note aussi quelques corrections d’ordres esthétiques, avec des environnements plus travaillés, Square Enix ayant même fait l’effort de retravailler la partie JPEG de Midgar qui avait tant fait jaser lors de la sortie du jeu sur PlayStation 4. Un mode photo fait aussi son apparition, vous permettant d’immortaliser vos plus beaux moments, alors que les fonctionnalités haptiques de la DualSense seront prises en compte, ceci devant apporter plus de punch encore aux affrontements ou aux courses-poursuites en moto.

En ce qui concerne les différentes versions PlayStation 5 proposées, on sait que deux éditions seront proposées. La première est que l’édition standard de Final Fantasy VII Remake Intergrade est proposée au prix de 79,99€, aussi bien en boite qu’en dématérialisé, alors qu’une version numérique deluxe est affichée à 99,99€. Elle offrira un livre numérique, ainsi qu’une mini bande-son contenant le nouveau titre Descendant of Shinobi.

Sachez néanmoins que si vous possédez déjà une version disque ou numérique de Final Fantasy VII Remake, il vous sera inutile de passer à la caisse, puisque cette nouvelle version vous sera offerte gratuitement. Reste maintenant le détail du DLC dédié à Yuffie Kisaragi annoncé en même temps que cette mouture nouvelle génération.

Il est clair que l’on ne s’attendait pas à pouvoir retrouver la jeune fille originaire du Wutai avant la parution au moins de la seconde partie du remake, nous sommes donc à la fois surpris et intrigués, l’histoire de ce nouveau chapitre se déroulant en parallèle de celle vécue par Cloud et compagnie durant l’arc Midgar. On y sera accompagné par un certain Sonon Kusakabe avec qui on combattra en binôme, alors que l’exploration sera changée de par les capacités de shinobi de Yuffie, qui aura plus de facilité à grimper un peu partout.

Nouveaux boss, nouveau grand méchant, nouvelles arènes ou encore nouvelles façons d’évoluer dans les différents environnements seront alors au programme, avec même la possibilité de récupérer quelques objets grâce à la célèbre arme de la shinobi. Agile et vive, elle proposera un gameplay jusqu’alors inédit dans le remake.

En voici le résumé fait par Square Enix :

Dans le nouvel épisode consacré à Yuffie, vous incarnez Yuffie Kisaragi, une shinobi qui s’infiltre dans les locaux de la Shinra pour voler une puissante matéria et restaurer la gloire de sa patrie. Jouez aux côtés de nouveaux personnages et découvrez une expérience de jeu enrichie de nouveaux éléments de combat et de gameplay. Cette aventure incontournable propose une perspective inédite sur l’histoire de Final Fantasy VII Remake.

Cette extension sortira en même temps que Final Fantasy VII Remake Intergrade, soit le 10 juin prochain, et ne sera disponible que pour les joueurs PlayStation 5, ce qui est de notre point de vue plutôt injuste pour les utilisateurs PS4, surtout au vu aussi des problèmes de disponibilité des consoles nouvelles générations actuellement. Aucun prix n’a pour le moment été indiqué.