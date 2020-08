Final Fantasy VII Remake passe le cap des 5 millions d’unités vendues

Final Fantasy VII Remake s’offre un petit record de ventes dans l’histoire de Square Enix.

Final Fantasy VII Remake est sorti en début d’année, juste avant que le virus ne contraigne le gouvernement français à instaurer une période de confinement, et malgré cela, le titre de Square Enix a réussi à surprendre la société japonaise en terme de ventes, et plus précisément, en terme de ventes numériques. Confinement oblige, les ventes physiques se sont évidemment effondrées sur cette période, au profit du téléchargement sur le PlayStation Store, puisqu’on le rappel, le jeu est encore exclusif à la PS4, et ce jusqu’au 21 avril 2021.

Final Fantasy VII Remake devient de ce fait le jeu au format dématérialisé le plus vendu sur PlayStation, de toute l’histoire de Square Enix. Donc autant dire depuis que l’ère du numérique a réellement débuté sur consoles, soit depuis la génération précédente. Une belle performance, même si poussée par le contexte sanitaire actuel, et tous formats confondus, le jeu est arrivé dernièrement à passer le cap des 5 millions de ventes, bilan qui ne manquera pas de grimper en flèche lorsque l’exclusivité prendra fin.

Pour fêter cette belle performance, l’action-RPG de Square Enix se voit recevoir une petite ristourne de 34% sur le PlayStation Store, faisant passer son prix de 69,99 euros à 46,19 euros. Une occasion de découvrir l’univers d’une des légendes du jeu vidéo à moindre coût.

Pour finir, n’oubliez pas, que vous commenciez le jeu ou que vous l’ayez déjà fait, 5 pièces d’équipement viennent d’être rendues disponibles gratuitement en téléchargement via le PlayStation Store, n’oubliez donc pas de vous les procurer si vous souhaitez agrémenter un peu votre partie.