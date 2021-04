Final Fantasy VII Advent Children aura droit à sa version Blu-ray 4K HDR

Alors que Square Enix est en train de relancer avec vigueur la machine autour de l’univers Final Fantasy VII, il était presque couru d’avance que nous aurions à nouveau droit à Final Fantasy VII Advent Children, et ça n’a pas loupé. Si vous êtes un fan de la licence, il y a fort à parier que ce film trône déjà dans fièrement dans l’une de vos bibliothèques, et il y a même fort à parier pour que vous ayez déjà plusieurs versions de ce film. En effet on rappelle que même si sa sortie ne semble pas remonter à si loin que ça, les années passent, et 2005 est déjà bien derrière nous. Entre temps deux versions avait déjà été commercialisées dont une version longue, donc que pourrions nous attendre de plus à présent ?

Comme nous l’avons dit plus haut, étant sorti en 2005, et réalisé avec les technologies de l’époque, même Final Fantasy VII Remake semble plus beau sous bien des aspects en comparaison. Il était donc temps de donner un petit coup de peps au film de Square Enix, pour que les nouveaux joueurs puissent en profiter dans les meilleurs conditions, mais aussi que les fans puissent avoir une version en adéquation avec leurs écrans actuels. Final Fantasy VII Advent Children sortira donc à nouveau le 16 juin 2021, dans une robe 4K HDR accompagnée du Dolby Atmos pour ceux qui auraient l’équipement pour en profiter.

Quoi qu’il arrive nous n’attendrons tout de même pas de miracles, l’image sera certainement plus net, plus claire, mais le film de l’époque ne sera en rien changé, et gardera ses défauts d’origine, comme par exemple un rythme un peu mou, et des combats pas toujours faciles à suivre. Pour le reste, cela reste un must have pour tout fan qui ne le posséderait pas déjà. Par contre, si vous avez découvert la licence avec le remake et que vous n’êtes pas allez plus loin que ce jeu, vous risquez d’être un peu perdu, le film se déroulant deux ans après la fin du jeu original de 1997.

À vous de voir donc : attendre que toutes les parties du remake ne soient sortie pour voir le film ? Jouer au remaster du jeu d’époque pour pouvoir apprécier rapidement le film à sa juste valeur ? Ou plus simplement, lire quelques résumés avant de visionner le film ? Plusieurs options s’offrent à vous en tant que nouveau venu dans l’univers Final Fantasy VII, donc il ne tiendra qu’à vous de choisir quoi faire si vous comptez vous procurer Final Fantasy VII Advent Children en juin prochain.