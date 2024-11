Final Fantasy VI – Un retour en HD-2D ?

À l’occasion de la toute récente sortie ( le 14 novembre dernier) de Dragon Quest 3 HD-2D, le magazine Inverse a donné la parole au producteur du titre, Masaaki Hayasaka. Un échange qui a permis à l’homme de livrer un souhait qui intéressera sans aucun doute plus d’un fan de la saga Final Fantasy, évoquant ainsi la possibilité de livrer un épisode de série culte à ce fameux procédé du HD-2D.

Depuis son avènement avec Octopath Traveler, le style graphique mis en place par Square Enix a certainement reçu le plébiscite du public. Et la société japonaise voit en cette signature un potentiel plus qu’évident, tant et si bien qu’elle envisage à l’avenir de l’exploiter davantage dans la réalisation de ses projets. Des projets parmi lesquels compteront de tout évidence encore quelques remakes, l’esthétique s’y prêtant tout à fait dans le rafraîchissement de jeux d’époque (8 et 16 bits).

D’ailleurs, n’est-ce pas ce qui est prévu avec la programmation à 2025 des revisites de Dragon Quest 1 et 2 ? Et puis, les essais effectués jusqu’à présent se sont rendus on ne peut plus concluants. On se rappellera par exemple le joli Live A Live paru en 2022, avant de logiquement mentionner le très actuel titre cité en tout début d’article. Un jeu qui, apparemment, a été plus que sollicité à son lancement. Du moins, est-ce le cas sur Steam, avec les quelque 45 000 joueurs en simultané enregistrés le week-end dernier.

Un chiffre qui ferait ainsi de Dragon Quest 3 HD-2D le plus gros succès de Square Enix sur la plateforme de téléchargement. Mais, passons… et évoquons ce qui nous intéresse : la série Final Fantasy. En effet, au cours de l’entrevue menée par Inverse donc, Hayakasa a laissé entendre la possibilité de parer le sixième opus de la franchise (paru pour la première en 1994 sur SNES) de « nouvelles couleurs ». Cependant, que la joie que pourrait faire naître dans le cœur des fans soit modérée, car, comme le dit Hayakasa, il n’y a pour l’heure rien de concret.

Néanmoins, s’il s’agit seulement d’une envie propre au producteur, ce n’est pas la première fois qu’un éventuel remake concernant le jeu est évoqué. Ce qui, après tout, ne peut être que normal quand on sait le morceau que c’est. Et donc faut-il y voir un possible chantier se lancer très bientôt ? Il n’y a qu’à espérer, même si des réserves peuvent être émises, Hayakasa attirant notamment l’attention sur la difficulté à produire un titre en HD-2D, ou du moins de transposer un titre déjà existant en un tel résultat. La preuve en veut avec Dragon Quest III :

« On nous demande souvent pourquoi les choses ont pris autant de temps depuis la première annonce, mais le fait que nous ayons eu besoin d’autant de temps montre à quel point le processus d’application des graphismes HD-2D à Dragon Quest 3 a été intense. »

Alors, Final Fantasy VI ou pas ? Là n’est sûrement pas la question. En revanche, on peut se demander quand cela se fera : aura-t-il la priorité comme l’espère Hayakasa ou Square Enix va-t-il s’intéresser à un autre de ses hits ? En tout cas, outre le FF cité, il existe effectivement un concurrent de taille nommé Chrono Trigger, lequel titre a, il y a pas si longtemps, eu justement droit à la « vision » HD-2D d’un youtuber.