Final Fantasy XIV prend date pour nous dévoiler sa prochaine extension

L’année 2020 a malheureusement été chamboulée par un certain virus et 2021 ne semble pas se lancer de la meilleur des façons non plus. En conséquence, les différents Fan Festival autour de Final Fantasy XIV ont dû être annulés, laissant alors un vide relatif dans la vie des joueurs. En effet, chaque Fan Festival permet aux joueurs des trois grandes régions du monde (USA, EU, JAP) de pouvoir se rencontrer et de partager leur passion dans une ambiance de feu, le tout dans un cadre unique.

Habituellement la période précédant la sortie d’une extension est donc marquée par l’organisation d’un Fan Festival pour chaque région du monde, où chaque événement permet d’en dévoiler un peu plus sur l’extension qui sortira d’ici quelques mois. Mais les temps étant compliqués il a fallu trouver une solution pour présenter au mieux la future extension, et c’est un événement online qui aura lieu le 6 février prochain à 2h30 du matin, qui viendra faire office de palliatif aux habituels Fan Festival (YouTube, Twitch).

Nous y découvrirons alors les premiers détails sur la future extension, mais pour l’heure, impossible de savoir s’ils nous dévoileront la totalité des informations dans un seul événement, ou si à l’instar des Fan Festival nous aurons 3 événements distincts pour nous dévoiler les éléments au compte-gouttes. Mais si tout se passe bien nous devrions au moins savoir où va se dérouler cette nouvelle partie de la grande aventure Final Fantasy XIV, et quels seront les nouveaux jobs. Nous rêvions d’un nouveau job de Heal pour Shadowbringers, nous avons été déçu, alors espérons que cette fois-ci sera la bonne !

Pour les plus vigoureux d’entre vous, si vous ne vous êtes pas rendormi après cette présentation, vous pourrez enchaîner avec la 62eme lettre du producteur live à 7h00, et qui vous permettra d’obtenir des informations sur un futur beaucoup plus proche, puisqu’il y sera question de la 5.5, qui nous apportera notamment la dernière partie du Raid 24 NieR Automata. Cette mise à jour devrait sortir entre mars et avril et il ne serait par ailleurs pas étonnant qu’avec la sortie du remake du premier NieR, nous recevions en parallèle dans Final Fantasy XIV, un événement spéciale pour fêter ça.

Aussi, la deuxième partie de la lettre du producteur sera consacrée à un entretien exceptionnel avec Shôichi Matsuzawa, le chef de projet principal du jeu. Il ne fait aucun doute que nous y retrouverons beaucoup de choses intéressantes sur le développement du jeu, et aussi pourquoi pas quelques petites informations exclusives.

Enfin, pour terminer, n’oubliez pas que si en cette période vous vous retrouvez pris par la hype Final Fantasy XIV, surtout à l’approche de la nouvelle extension, une version d’essai gratuite vous permettant de jouer jusqu’au niveau 60 reste toujours disponible, ce qui représente tout le jeu de base et la première extension, bien assez pour se faire un avis général sur de dernier.