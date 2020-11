Fahrenheit – Un remaster en version physique pour la Playstation 4

Lorsqu’on évoque Quantic Dream et plus spécifiquement David Cage, à l’origine de la plupart des projets que nous citerons aujourd’hui, la plupart d’entres vous nous parleront de l’éminent Heavy Rain ou des titres plus ambitieux qui l’ont suivi, tels que Beyond Two Souls et Detroit Become Human.

Mais avant cela, le studio avait déjà connu la reconnaissance du public. Revenons donc en 2005 sur Playstation 2 et Xbox pour parler d’un certain Fahrenheit, dans lequel on retrouve facilement les premier pas d’un genre devenu la spécialité du studio.

L’histoire vous plonge dans une sombre machination, plaçant le pauvre Lucas Kane au cœur d’une histoire de mystérieux meurtre qu’il n’a pas commis. Le joueur contrôle Carla et Tyler, les deux policiers qui le pourchassent à tort, tout en enquêtant sur la vérité dissimulée derrière la brume.

Pour fêter le quinzième anniversaire du titre, Quantic Dream ressort donc son second jeu iconique dans une édition physique presque collector. Fahrenheit: 15th Anniversary inclura dans sa version physique, uniquement disponible sur Playstation 4, des autocollants officiels, un artbook de croquis utilisés lors de la conception du jeu ainsi qu’une lettre écrite par le studio à l’attention des joueurs.

Le tout sera disponible le 15 décembre prochain, disponible également en dématérialisé sur PC, iOs et Mac dans une édition un peu plus lisse que le précédent remaster sorti il y a cinq ans.

Pour offrir à Fahrenheit une version parfaitement adaptée à nos nouveaux écrans grâce à des textures moins baveuses et un aliasing effacé, malgré des animations un peu datées qui retire du réalisme à l’ambiance générale du titre sans pour autant atténuer sa profondeur scénaristique.

Avec la sortie de ce Fahrenheit, la Playstation 4 accueille l’un des derniers titre Quantic Dream qui n’était pas encore disponible jusqu’ici. Il sera maintenant intéressant de voir si le studio s’osera à un véritable remake de son premier succès, The Nomad Soul, sorti il y a déjà plus de vingt ans uniquement sur Dreamcast et PC.