F1 24 – Un premier trailer et quelques infos

On y est. Codemasters et EA Sports commencent doucement à promouvoir F1 24 et il était temps, vu que le jeu est attendu pour le 31 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Au menu du jour, rien de moins qu’un petit trailer laissant entre apercevoir quelque peu le gameplay, tout en mettant en avant le triple champion du monde de la catégorie reine qu’est Max Verstappen. On sait que l’éditeur américain a passé un accord de partenariat avec ce dernier, autant pour la promotion du titre, que pour apporter une expertise pointue aux équipes de développement.

Qu’apprend-on dans ce teaser ? Rien de bien transcendant, si ce n’est que l’on remarque que le moteur de jeu n’a pas semblé connaitre grandes améliorations et que tout cela sent un petit peu le réchauffer. Mais là où on attend réellement ce F1 24 c’est sur son gameplay et ses modes de jeu, notamment le mode Carrière qui demande selon nous quelques apports qui reboosteront son intérêt. L’année dernière, ce point nous avait déçu tant il n’avait pas connu grande évolution vis-à-vis de F1 22.

Et les choses doucement aller dans le bon sens. Le système de rivalité, anecdotique par le passé, s’est vu repensé pour s’étaler cette fois-ci sur plusieurs saisons. On note aussi l’ajout d’un nouveau système de distinction, ainsi que la possibilité d’entrer secrètement en contact avec des écuries rivales pour tenter de se négocier un contrat au nez et la barbe de notre équipe actuelle. Aussi, on pourra au choix démarrer avec un pilote de notre création, un existant et même faire revenir une gloire passée de la catégorie. Choix nous sera laissé de débuter en F1 ou en F2.

D’autres choses seront annoncés plus tard, mais Codemasters semble enfin avoir compris que son mode Carrière méritait quelques nouveautés. Quant au mode Mon Écurie, on attend encore de savoir ce qu’il nous réserve et on espère que l’on pourra enfin développer notre châssis et notre moteur en prenant des risques, afin de rendre les choses plus réalistes. Il serait temps aussi de nous permettre d’évoluer en tant que constructeur et de pouvoir vendre moteurs et pièces à d’autres écuries de la grille.

F1 24 apportera aussi un nouveau mode Carrière Défi qui sera épisodique et nous mettra au volant d’une monoplace lors de séquences scénarisées avec certains objectifs à remplir afin d’obtenir le score maximal possible et être top player de la communauté. Autant dire qu’en l’état, cela reste trop abscons pour en retirer quelque chose. Aussi, on s’en doutait, mais le mode F1 World se verra aussi offrir quelques nouveautés, en espérant que le côté « pimp my F1 room » soit mis de côté tant il n’apporte rien.

Par ailleurs, et comme tous les ans, on nous promet un gameplay mieux ficelé, puisque Max Verstappen a aidé au développement de la fonctionnalité « Dynamic Handling » qui apporterait une précision inédite à la conduite. Bonne nouvelle, les joueurs auront un contrôle plus poussé sur les réglages pneumatique, aérodynamique, ainsi que sur le moteur. De manière générale, on nous promet des réglages globaux plus pointus et qui devraient donner plus d’amplitude aux pilotes pour obtenir le maximum de leur monoplace.

Cela s’accompagne forcément par la traditionnelle promesse de l’amélioration des tracés du calendrier, avec un travail effectué sur les zones de freinage et de grip, et comme chaque année, on attendra d’avoir la manette ou le volant entre les mains avant d’émettre un quelconque avis là-dessus. Il faut dire que F1 23 nous avait particulièrement déçu sur ce point, se montrant bien trop permissif à de trop nombreuses occasions.

Enfin, les joueurs qui précommandent l’Édition Champion de F1 24 avant le premier mai, auront possibilité de tester dans le mode contre-la-montre de F1 23 les livrées 2024 des Alpine, Haas, MClaren et Williams, ainsi que celles de F1 Esports pour Mclaren et Alpine. Sachez aussi que vous retrouverez ces deux dernières dans F1 24 si vous passez à la caisse avant la date indiquée. Plus d’informations sur les pré-commandes sont disponibles sur la page officielle du jeu. Quant à nous, on se retrouve dans deux jours, puisque le vrai premier trailer de gameplay sera dévoilée le 22 avril prochain.