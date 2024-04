MotoGP 24 inclura un véritable marché des pilotes

Alors voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de sports motorisés et plus précisément les amateurs de MotoGP. Développée par Milestone (Ride, MXGP) et édité par Plaion, la nouvelle itération annuelle de courses à moto s’apprête à débarquer le 2 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC et consoles anciennes générations. Il promet de continuer sur la bonne lancée entreprise avec l’opus de 2023, tout en continuant d’apporter quelques nouveautés.

L’une d’entre elle aura directement un impact sur le mode Carrière de cet épisode 2024, puisqu’il s’agit de l’apparition du marché des pilotes. On le sait, dans les simulations de sport motorisées, ce mode de jeu tient une importance toute particulière, encore plus que le multijoueurs même, et se doit de se montrer à la hauteur des attentes chaque année. Concernant MotoGP, et même si l’on note d’année en année des améliorations ici et là de ce dernier, on ne peut pas non plus dire que tout roule comme sur des roulettes. Alors quand il est annoncé une nouveauté capable de faire évoluer drastiquement les choses, on ne va pas bouder notre plaisir.

Alors de quoi s’agit-il exactement ? Tout simplement de la possibilité pour nous, mais les aussi les autres pilotes de la grille, de pouvoir changer d’équipe durant notre/leur carrière. Cela se traduit par des objectifs que l’on doit réussir afin de pouvoir garder notre place au sein de notre écurie, car l’on pourra la perdre dans le cas contraire et se voir contraint d’accepter un contrat dans une équipe plus petite. Au contraire, des résultats exceptionnels nous ouvriront la porte de team plus prestigieuses nous proposant alors d’être plus compétitif.

Aussi, et après l’introduction imparfaite des rivalités et des interactions sociales dans l’année dernière, MotoGP 24 entend continuer sur cette même lancée, car seront aussi pris en compte nos comportements sur comme en dehors de la piste lors de la négociation des contrats. Voilà qui devrait rebooster cette feature qui s’avérait plaisante, mais qui manquait cruellement de fond. On aimerait aussi voir revenir au premier plan la gestion du développement technique et du personnel, qui nous avait terriblement manqué l’année dernière.

Dans tous les cas, MotoGP 24 s’annonce comme plus abouti que son prédécesseur et on espère qu’il tiendra ses promesses, surtout que la licence a fait des efforts d’accessibilité dernièrement et parle à un plus grand nombre de joueurs dorénavant.