Exoprimal – Pluie de dinosaures en approche

Avec les sagas Dino Crisis et Monster Hunter, Capcom s’est déjà fait une belle réputation grâce à des jeux mettant en avant des créatures en tout genre. Et alors que le mois de juillet s’annonce des plus calmes sur le plan des sorties vidéoludiques, le développeur japonais a au contraire décidé de s’engouffrer dans la brèche en présentant son dernier né, baptisé Exoprimal.

Dans ce jeu d’action multijoueurs en ligne dont l’histoire se déroulera en 2043, des équipes de joueurs devront faire face à des hordes de dinosaures prêts à tout pour en découdre et mettre fin à l’Humanité. Equipés d’exosquelettes, des armures futuristes visuellement très réussies, votre mission sera d’en découdre avec les créatures pour percer les secrets de l’île Bikitoa, et de Leviathan, l’intelligence artificielle qui vous servira de guide durant vos missions.

Exoprimal semble s’appuyer sur un scénario plutôt bien ficelé, dans lequel vous ferez connaissance avec de nombreux personnages, dinosaures, scientifiques ou membres des Hammerheads, l’unité d’élite dont vous ferez partie. Avec différents modes de jeux au programme, Exoprimal sera basé sur des missions rapides, dans lesquelles vous devrez réaliser en équipe des objectifs programmés par Leviathan. Une douzaine de dinosaures parfaitement modélisés seront de la partie pour compliquer votre tâche, parmi lesquels les vélociraptors et le T-Rex, mais des créatures génétiquement modifiées se dresseront également sur votre route. Trois classes d’humains seront proposées, qui espérons-le permettront d’ajouter une vraie dimension tactique au titre de Capcom.

Le jeu proposera des missions en PvP (Player versus Player) et des missions en PvE (Player versus Environment) afin de varier les plaisirs. Au vu des premières images dévoilées et des premiers retours de bêta, Exoprimal pourrait bien être une des belles surprises de la période estivale. Souhaitons juste que les promesses d’un scénario original seront tenues, car c’est ce qui pourrait permettre au jeu de trouver sa place dans le terrible monde des MMO. La mission sera difficile mais Capcom a déjà prouvé par le passé sa capacité à ne pas rater sa cible. Et quoi de mieux que le combo entre la science-fiction et les dinosaures, deux thèmes forts de la pop culture, pour y parvenir ?

Si l’affrontement entre le futur et le passé vous attire, le rendez-vous est pris le 14 juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Notons également qu’Exoprimal sera disponible day one sur le Xbox Game Pass, et qu’un crossover avec Street Fighter est d’ores et déjà prévu pour la fin de l’année.