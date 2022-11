Evil West – Tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie

Il y a un an, les studios Flying Wild Hog et Focus Entertainment révélaient au grand jour leur nouveau projet nommé Evil West. Ce jeu d’action/aventure prend place aux États-Unis, à l’époque où les cow-boys se faisaient la guerre, en plein far west. Le joueur est plongé dans la peau du redoutable chasseur de vampires Jesse Rentier, et a pour mission de lutter contre les vampires ayant détruit l’Institut Rentier, une organisation secrète de chasseurs de monstres dirigée par son père et dont Jesse est l’agent.

Dans sa quête, le cow-boy dispose d’un arsenal complet : pistolet à six coups, fusil, lance-flammes ou encore gant électrique. De quoi aller taper du vampire sereinement ! Les joueurs ont pu assister ces derniers mois à différentes phases de gameplay afin d’avoir un avant-goût de ce que va donner le nouveau bébé de Focus Entertainment. Et quoi de mieux pour les joueurs que d’avoir un nouveau trailer à se mettre sous la dent ?

Oui, nous avons bel et bien eu droit à 4 minutes de trailer, afin de voir une nouvelle fois le chasseur de vampires en action. Et ce qui est sûr, c’est qu’il n’y va pas de main morte. Nous avons pu observer différents éléments dans ce trailer afin d’en savoir plus sur le jeu. À travers cette présentation, nous pouvons observer le chasseur se baladant à travers mines, canyons ou villages fantômes. Des paysages variés qui font plaisir à voir !

Ensuite, la vidéo nous confirme la présence d’un mode coop, afin de pouvoir sillonner l’Amérique en compagnie d’un ami, et plusieurs mécaniques sont dévoilées, comme la possibilité de changer d’armes comme on l’entend, afin de passer des griffes au marteau en passant par le fameux gant électrique. A noter que les armes disponibles dans le jeu disposeront d’améliorations à débloquer au cours de l’aventure. Le joueur pourra également déverrouiller des aptitudes, afin de découvrir des capacités toujours plus puissantes les unes que les autres. L’aventure nous promet d’être riche en rencontres, afin que cette multitude de personnages puisse aider Jesse dans sa quête pour rétablir la gloire de l’Institut Rentier.

Mais ce trailer a surtout permis aux joueurs d’axer leur regard sur les antagonistes du jeu : les vampires ! Les plus faibles prendront une apparence humanoïde, mais certains adopteront une apparence bestiale, voire monstrueuse. En effet, le trailer dévoile des vampires volants, à tentacules ou encore armés. Le jeu réserve même aux joueurs quelques boss à affronter, afin de pimenter leur périple. Le joueur va donc devoir se montrer vigilant et utiliser son arsenal avec parcimonie afin de parvenir à éliminer toutes les créatures, quelles que soient leurs tailles !

L’édition Signature d’Evil West : un collector à ne pas manquer !

Les éditions collectors. Elles sont souvent la cible de bien des fans, qui ne laissent jamais passer une occasion de se les procurer. C’est pourquoi les équipes de Focus Entertainment ont annoncé aujourd’hui la sortie prochaine d’une édition dite Signature pour leur jeu Evil West. Il s’agit d’une édition ultra-limitée, seuls 50 exemplaires sont disponibles dans le monde. Ce petit bijou est venu accompagner le nouveau trailer, et l’édition Signature contient les objets suivants :

Un certificat exclusif signé par l’artiste Gabz

Une peinture en bois numérotée

Une copie physique du jeu avec une jaquette exclusive à l’édition

Le pack d’apparences DLC Wild Wild East

Les précommandes sont dès à présent ouvertes pour cette édition collector, elle est disponible pour la somme de 99,99€ sur le site des développeurs.

En bref, nous n’avons plus qu’à attendre de voir ce que le chasseur de vampires Jesse Rentier nous réserve à travers ce nouveau jeu ! L’Institut Rentier vous invite à rétablir sa gloire le 22 novembre 2022, sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.