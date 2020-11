El Hijo: A Wild West Tale – Une ambiance western pour passer l’hiver

Annoncé lors de l’E3 2019 et présent durant The Escapist Indie Showcase en juin dernier, El Hijo: A Wild West Tale trouve finalement sa date de sortie pour notre plus grand plaisir. De plus, le nouveau trailer dévoilé à l’occasion nous apporte enfin une poignée d’images de gameplay, nous donnant un meilleur aperçu du nouveau titre d’Honig Studios.

Petit rappel, El Hijo: A Wild West Tale est un jeu d’infiltration dans lequel un jeune enfant de 6 ans cherche à retrouver sa mère, l’ayant abandonné dans un monastère pour le protéger des bandits ayant détruit la ferme familiale. Ainsi, il sera nécessaire de faire preuve de discrétion pour contourner la vigilance des gardes qui peuplent les différents niveaux et débloquer de nouveaux objets à votre arsenal.

Les mécaniques de gameplay évolueront à mesure de la progression et des méthodes d’infiltration utilisées afin de varier les stratégies. De plus, à en juger par le dernier trailer, il sera également possible de jouer différents personnages, ou du moins d’être secondé par des alliés afin de résoudre les énigmes.

Honig Studios souhaitant développer un jeu accessible aux plus jeunes, la violence est mise de côté pour faire place à la réflexion et l’ingéniosité. Votre équipement sera composé d’outils non létaux qui vous serviront principalement à détourner l’attention des ennemis mais aussi à vous cacher. Pour le moment, nous ne savons pas si le niveau de difficulté sera élevé mais la narration et le game design devraient suffire à nous charmer et nous faire passer un bon moment sur ce nouveau titre indépendant.

El Hijo: A Wild West Tale sera disponible le 3 décembre 2020 sur PC via Steam et GOG, pour la somme de 19,99€, ainsi que sur Stadia la plateforme de jeux-vidéo en streaming de Google. Les versions PS4, Xbox One et Switch sont également prévues mais nous ne disposons pas de plus d’informations quant à la date de leur sortie.