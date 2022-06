Evil West – L’Ouest américain a besoin d’un héros

Édité par le brillant Focus Entertainment à l’origine de la série des Plague Tales, Evil West, le nouveau jeu d’action à la troisième personne développé par Flying Wild Hog se présente au travers d’une bande-annonce rythmée mettant en avant le côté déjanté du western aux allures surnaturelles. Le jeu semble être un véritable défouloir dans lequel il faudra combattre les créatures qui émergent des enfers dans la peau de Jesse Rentier, chasseur de monstres et de vampires, dernier agent de l’organisation créée par son père.

L’amélioration de l’arsenal est une des facettes importante du gameplay, les armes sont totalement personnalisables permettant aux joueurs de choisir le style qui leur correspond le plus. Entre armes à feu, gadgets de pointes, lance-flamme et gantelet électrique tout est bon pour enchaîner les combos au corps-à-corps ou à distance face à des adversaires de plus en plus terrifiants.

Le jeu est jouable en solo et en ligne avec un ami, nous ne savons pas encore si le mode multijoueur permettra de vivre le mode aventure ou s’il faudra s’adonner à la chasse aux vampires dans un mode de jeu spécialement conçu, mais les divers personnages présentés laisse penser que chacun aura ses propres forces et faiblesses face aux divers monstres.

Evil West sortira le 20 septembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes sur steam ou en version physique depuis le Focus Entertainment Store et permettront d’obtenir le Wild Wild East Skin Pack comportant des skins dorés pour Jesse et ses armes.

Le mal ne dort jamais, mais il peut saigner ! Alors, préparez-vous à de longues nuits de massacres et n’attendaient pas plus longtemps pour sauver l’Amérique d’une menace que seul un véritable as de la gâchette pourra annihiler.