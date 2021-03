Evil Tonight – Zombies ate my Chrono, my Mana, my RE, my ceci-cela…

Evil Tonight, c’est l’histoire d’une petite exorciste. Mais pas à l’ancienne, hein, avec l’eau bénite et les crucifix ; non, là, c’est plutôt à coup de sabres et de fusils à pompe que ça se passe. Nul doute que les nettoyeurs des sols et des murs vont avoir un peu de taf…

La majorité de l’action se situe dans les bâtiments d’une école d’arts hantée. Bien entendu, cela implique une multitude de créatures fantomatiques diverses à éliminer, mais également des puzzles à résoudre, donc on n’est pas dans du DOOM-like.

On est plus dans du rendu visuel qui rappellera aux anciens les belles heures de la Super NES, des titres tels que Zombies Ate My Neighbors, Secret of Mana ou encore Chrono Trigger. Du pixel art de qualité, donc. Pour l’atmosphère générale, on pensera plus à du Resident Evil, par contre, parce que de la lumière, vous n’allez pas en voir des masses, donc notre jeune Silvia n’est clairement pas venue dans Evil Tonight pour bronzer…

Traversant les multiples salles qui composent cet édifice, notre héroïne affrontera de plus en plus de monstres de plus en plus puissants, et ce, bien évidemment, avec un nombre de munitions à dépenser au compte-gouttes, car très rares et devant être économisées comme dans tout bon survival qui se respecte. Heureusement, elle bénéficiera d’une sorte de rush qui lui permettra d’esquiver les attaques les plus vicieuses.

D’ailleurs, comme le démontre le trailer ci-dessous, les boss-fights seront de mise et cette fonctionnalité risque d’être bien utile à maîtriser pour tous ces combats en lieux clos.

Evil Tonight nous semble tout à fait prometteur. Il sera disponible courant 2021 sans plus de précisions, sur PC. Souhaitons-lui une belle réussite afin de le voir arriver sur nos consoles ; on pense notamment à celles qui peuvent être emportées partout avec soi…