Epic Games Store – Fini Halloween, c’est la guerre !

Alors qu’Halloween vient tout juste de se terminer, il est encore possible de profiter gratuitement via l’Epic Games Store de deux jeux arborant cette thématique, Blair Witch et Ghosbusters: The Video Game Remastered. Pour rappel, ces deux titres seront disponibles gratuitement jusqu’au jeudi 5 novembre. Passée cette date, un nouveau jeu viendra stationner le temps d’une semaine sur le siège de la gratuité. Et alors là, fini de rire (ou de mourir de peur). Halloween c’est fini, retour au charbon, ou plutôt … à la guerre !

À partir de jeudi prochain, vous pourrez ranger votre costume d’halloween et enfiler votre uniforme avec Wargame: Red Dragon. Aux cotés de European Escalation et Airland Battle, Wargame: Red Dragon forme une série de RTS de qualité, imaginant un conflit ouvert entre les forces de l’Ouest et le bloc communiste durant l’année 1991.

Ce sont prés de 17 nations et leurs ressources dont on peut prendre le commandement, apportant 1 450 unités reproduites le plus fidèlement possible. Des hélicoptères en passant par les véhicules amphibiens, tout y est. Un RTS définitivement tourné vers la simulation malgré son contexte d’uchronie.

Comme tous les jeux du genre, Wargame: Red Dragon dispose d’une campagne solo, cette dernière plongeant les joueurs dans le conflit fictionel cité précédemment. Mais il dispose également de modes multijoueur pouvant réunir jusqu’à 20 participants en simultanée pour se mettre sur la gueule (mais avec stratégie).

N’étant pas tout jeune (2014), le titre de Eugen Systems a le mérite de ne pas être trés gourmand, permettant au machine les plus modestes de le faire tourner. Aucune raison donc de ne pas réécrire l’histoire à grand coup de char et de mortier.

Wargame: Red Dragon sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du jeudi 5 novembre à 17 heures, et ceux jusqu’au jeudi 12 novembre. Reste à voir si un second jeu sera offert pour l’accompagner.