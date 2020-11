Epic Games Store – Cette semaine, c’est exorcisme et multi tasking

Malgré ce qui avait été annoncé, Wargame : Red Dragon a cédé sa place de jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store à Dungeons III. Bien que naviguant dans les mêmes eaux emplies de stratégie, le thème et les mécaniques de jeu sont bien différentes, mais tout aussi (voir plus) intéressante. Dungeons III, c’est grossièrement la rencontre de Dungeon Keeper et Warcraft.

Tout comme dans Dungeon Keeper, le joueur construit son donjon avec à son service une ribambelle de créatures démoniaques. Mais le titre de Realmforge Studios possède aussi une dimension STR (stratégie en temps réel) lorsque vous sortez à la surface (tout comme dans Warcraft).

Car c’est là la spécificité de ce troisième épisode. Après avoir rallier toute les forces maléfiques sous une seule bannière de ténèbres, il est temps d’étendre sa domination. Un savant mélange de stratégie et d’humour que l’on vous recommande, surtout si c’est gratuit.

Mais gratuit, Dungeons III ne le restera que jusqu’au jeudi 12 novembre, date où il sera remplacer par nouveau qui sera à son tour disponible gratuitement durant une semaine. Et cette fois, il faudra être multitâche pour effectuer … un exorcisme.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia raconte, comme son nom, l’indique l’histoire de Ray Bibbia, un exorciste privé trainant sa bible dans une Rome en déclin où règnent les forces du mal. Sa mission : Éliminez à grand coup de psaume les engeances du mal croisant sa route. Un scénario qui entraine le joueur des salles pleine transpirations des concerts de métal jusqu’au Vatican et dévoilant de manière sporadique le sombre passé du protagoniste.

Le jeu est découpé en 10 combats de boss répondant tous à la même mécanique de jeu. C’est d’ailleurs la spécificité du titre de Morbidware. Les affrontement se présentent un peu comme ceux de Binding of Isaac et place le joueur face au boss dans une arène fermée. Le but est de taper au clavier le texte (ou une série de touche à la manette) qui s’affiche en bas de l’écran.

Texte étant les paroles du psaume nécessaire à l’exorcisme. Une tâche tout à fait gérable si il ne fallait pas en même temps esquiver les (trés nombreux) projectiles et autres vagues de vomis que le possédé nous balance en boucle. Autant dire que si vous n’arrivez pas à faire deux choses en même temps, ça va être tendu.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du 12 novembre et ceux jusqu’au 19 novembre. À moins bien sûr d’un changement de dernière minute, à l’image de la semaine dernière.