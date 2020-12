Epic Games Store de Noël – Promos, bons d’achats et jeux gratuits !

L’Epic Games Store a réussi en moins de deux ans à s’imposer dans le paysage vidéoludique mondial grâce à une stratégie imparable : offrir régulièrement des jeux gratuits, nous faisant ainsi pousser la porte de sa boutique plusieurs fois par mois. L’année dernière avait fini en feu d’artifice de jeux offerts, et la bonne nouvelle, c’est que l’opération est reconduite cette année, avec un jeu gratuit par jour, du 17 décembre au 7 janvier.

Pour obtenir le jeu du jour, il vous suffit de vous rendre sur l’Epic Games Store et de cliquer sur “obtenir”. Le jeu vous appartiendra alors, sans aucune condition. Il vous reste quelques heures pour récupérer le premier jeu de la liste, City Skylines, avant qu’il ne soit remplacé par un second jeu mystère. Epic ayant dissimulé des indices dans les papiers cadeau qui s’affichent dans sa boutique, pour ce second jeu, on met une petite pièce sur Disc Room…

Mais nous faire entrer dans la boutique est une chose, nous faire passer à la caisse en est une autre ! Pour ce faire, là encore, Epic a une stratégie : des bons de 10€ infinis ! Pour en profiter, il vous suffit de réclamer votre premier bon de 10€, et de le dépenser en achetant un jeu valant 14,99€ ou plus. Une fois utilisé, le bon est automatiquement remplacé par un nouveau…! En gros, vous pouvez ôter 10€ du prix de chaque jeu coûtant plus de 14,99€.

Couplés avec les promos, ces bons de 10€ nous permettent de précommander Werewolf: The Apocalypse Earthblood à 25€, au lieu des 40€ normalement affichés. Le tout récent Immortals Fenyx Rising descend lui déjà à 30€, et toujours chez Ubi, Watch Dogs Legion passe lui aussi à 30€. Toujours rayon nouveautés, Fusers, le jeu de DJing, est vendu à moitié prix, soit 30€, et Bugsnax, qui s’est illustré sur PlayStation 5, voit son prix chuter à moins de 7€.

L’opération “jeux gratuits” de l’Epic Games Store ne devait à l’origine que durer le temps de la première année. Mais la société a observé combien la promotion lui était profitable, et a décidé de la prolonger à cette année. On espère évidemment qu’il en sera de même pour 2021!