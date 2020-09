Epic Games Store – Deux jeux gratuits pour deux formes de voyage

Alors que l’affrontement continue entre Epic Games et Apple, l’Epic Games Store continue inlassablement de nous proposer chaque semaine des jeux gratuits et vient justement d’annoncer la paire de jeux de la semaine prochaine. Une paire qui amènera joueuses et joueurs à traverser les Etats Unis (entre autres). Il s’agira de Railway Empire : Complete Collection et Where The Water Tastes Like Wine. Voyons ces deux titres de plus prés.

Railway Empire : Complete Collection

On démarre avec Railway Empire, un jeu de gestion de réseau ferroviaire, qui pourrait être décrit comme un mélange de Bounty Train et de Tropico. Rien de plus logique puisque Railway Empire, à l’instar de Tropico, est publié par la société Kalypso. Jeu de gestion oblige il faut prendre en compte de nombreux facteurs pour faire face à la concurrence féroce et imposer son empire ferroviaire à travers les grands espaces états uniens Depuis sa sortie le 26 janvier 2018, le jeu fut agrémenter de 7 DLCs permettant d’étendre son chemin de fer au-delà des frontières américaines. Tous sont regroupés dans cette Complete Collection.

Where The Water Tastes Like Wine

Encore une traversée des Etats Unis. Mais cette fois-ci l’on voyage au milieu du folklore américain. Where The Water Tastes Like Wine est à mis chemin entre le jeu d’exploration et l’expérience narrative. Dans la peau les os d’un squelette à la taille titanesque, l’on est amené à voyager balluchon à l’épaule aux quatre coins de chez l’oncle Sam afin de récolter les contes et légendes locales. Un titre au parti pris marqué qui fait bien plus la part belle aux histoires racontées et à son ambiance qu’à la richesse de son gameplay.

Railway Empire : Complete Collection et Where The Water Tastes Like Wine seront tous deux disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 10 septembre 2020 au 17 du même mois.