Endless Ocean Luminous – Retour en eaux profondes

À l’approche du Nintendo Direct réservé aux productions des éditeurs partenaires du 21 février dernier, un certain teasing a été fait par l’utilisateur X du nom de Pyoro. Apparemment bien informé, il laissait en effet supposer un éventuel retour de la licence Endless Ocean. Ce qui sera bel et bien le cas. Mais, plutôt que de portages destinés aux deux premiers titres sortis en 2007 et 2009 sur Wii, comme l’attendaient les joueurs, il s’agira d’un épisode totallement inédit.

Développé par le studio Akira, à l’instar des deux précédents titres, ce nouvel Endless Ocean Luminous proposera à son participant à l’exploration d’un lieu plein de merveilles : la Mer Voilée. Un endroit vertigineux dans lequel résident pas moins de 500 espèces d’animaux sous-marins. Parmi elles, on comptera aussi bien des créatures de notre temporalité, mais aussi d’autres aujourd’hui éteintes ou issues de notre imaginaire.

Le nombre est impressionnant et on a tout lieu de croire qu’il est en capacité de subjuguer le joueur en soif de découverte. De plus, l’aventure promet de surprendre le joueur en l’envoyant dans des zones différentes à chaque nouvelle partie et pourra se faire selon des configurations préférentielles : il y aura d’une part la possibilité de profiter de l’aventure aquatique en solitaire, mais aussi en compagnie d’autre joueurs. Mais là, contrairement aux épisodes fondateurs, la capacité d’accueil sera logiquement plus grande. Endless Ocean Luminous accueillera de fait jusqu’à 30 joueurs.

Évidemment, pour en profiter il faut être détenteur d’un abonnement Nintendo Switch Online. Chose que les non-possesseurs actuels du service auront la possibilité d’essayer à l’achat du jeu. Nintendo a en effet pris le parti d’offrir cette fonctionnalité en ligne sept jours à celui qui voudra plonger dans le grand bain. À croire que l’expérience en groupe ajouterait une plus-value au titre.

Cette période d’essai sera-t-elle suffisante pour promouvoir le Nintendo Switch Online ? À voir. Toujours est-il qu’Endless Ocean est attendu pour le 02 mai prochain sur Switch. Il sera aussi bien disponible en format numérique (accessible via l’eshop), mais bénéficiera également d’une édition boîte, laquelle peut être d’ores et déjà précommandée dans la boutique officielle de Nintendo.