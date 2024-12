Elon Musk, faux joueur, vrai tricheur ?

Elon Musk a un emploi du temps extrêmement chargé. Entre ses parties sur Diablo 4 qui lui valent d’être classé dans un top mondial, ses journées remplies de mèmes postés sur feu Twitter, son pèlerinage à Mar-a-Lago et la présentation de sa fausse organisation gouvernementale DOGE, le prodige sud-africain est également dans le conseil d’administration de moult corporations.

Mais ces dernières vont devoir attendre. Non pas que le futur oligarque américain ne se désintéresse de ses voitures électriques qui prennent feu ou de ses robots si autonomes qu’ils sont pilotés à distance par des humains et escortés par des techniciens lors des évènements, mais il lui faut ajouter une nouvelle « muskarade » à son carquois déjà fort bien rempli.

Récemment, Musk s’est mis à Path of Exile 2. Mais, le personnage étant un génie, le jeu s’est lamentablement fourvoyé et a cru, au vu du très grand nombre d’actions par minute réalisé par le joueur, qu’il s’agissait d’un software de cheat et a banni l’héritier sud-africain. Il n’en fallait pas davantage au dirigeant suprême de X pour s’en offusquer et partager la grotesque erreur du jeu sur son blog personnel qu’est X.

Comme le font remarquer avec grande justesse les fans de l’homme d’affaire dans les commentaires, celui-ci est si génial que les systèmes anti-cheat de Path of Exile 2 ont cru voir en ses prouesses des capacités inhumaines. Des performances finalement dignes d’un bot utilisé pour « farmer » ou automatiser certaines actions.

Les insinuations de Musk sont d’autant plus affligeantes que ces soupçons de triche envers l’homme qui like et retweete les représentations flatteuses de lui-même réalisés par des IA pourraient faire écho à d’autres accusations selon lesquelles il aurait exploité un bug pour figurer dans le top 50 sur Diablo 4.

Ainsi, Jason Thor Hall, un ancien ingénieur passé par Blizzard qui a travaillé sur le système de ban, a partagé son affliction lors d’un récent stream youtube :

« What I don’t love is that people think he’s a god gamer because he uses exploits in Diablo IV. And I’m going to be very serious about this. He’s playing the spirit-born class. He’s using the infinitely scaling damage effects of the spirit-born, which are a bug. Where they are not abiding by what their tool tip actually says, and he’s doing trillions, actually quadrillions of damage per hit instead of anything else. It’s the reason that class is broken right now. »

« He’s using something called Viscous Shield, which is one of the talent points you can get on that class, and it’s supposed to scale to 33% of your maximum HP, and instead, it does this based on the base HP of the class, which means you can do tens of thousands of bonus percentage damage on that character class. I know what that exploit is. I played the season, and I stopped playing the season because this exploit is in the game. »