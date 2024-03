Electronic Arts – Une entreprise qui n’a rien à apporter à ses créatifs

Qu’il est aujourd’hui infiniment difficile de travailler dans le secteur du jeu vidéo. Une usine à rêves qui cache de bien nombreux cauchemars de développeurs qui subissent continuellement des crunchs à n’en plus pouvoir, du harcèlement et depuis 2023, des licenciements de masse qui ne semblent plus pouvoir s’arrêter. Electronic Arts (EA), sans surprise, fait partie des entreprises dans lesquelles il ne fait pas bon de travailler, ce qui a été récemment confirmé par Marcus Lehto, ancien directeur du prochain Battlefield.

En effet, le créatif, qui était l’un des artistes à l’origine de la célèbre licence Halo, travaillait sur un nouveau Battlefield solo qui a connu une période de développement turbulente finalisée par de nombres licenciements. Les conséquences pour Battlefield sont la fermeture du studio Ridgeline avec Marcus Lehto à sa tête et la responsabilité du développement désormais confiée à Criterion Games, notamment connu pour ses jeux Need for Speed.

À ce propos, l’ancien directeur n’a pas souhaité développer un propos très étendu et s’est contenté de ces quelques mots forts :

« Je n’ai pas grand-chose à déclarer puisque je n’ai rien de positif à dire sur EA, sur mon récent départ et sur combien de personnes, y compris au sein de mon équipe, souffrent à cause des licenciements massifs dans l’industrie. »

Sobre et tranchant. Une remise en question semble nécessaire, c’est tout du moins ce qui semble s’imposer quand une personne qui a autant marqué l’industrie n’a effectivement absolument rien de positif à déclarer. Pourtant, cela n’a jamais été le fort de la maison… La tempête qui sévit actuellement dans l’entreprise en est la preuve.

N’oublions pas que Ridgeline Games ne sont pas les seuls rudement touchés, puisque les développeurs de Titanfall et d’Apex, Respawn, ont aussi subi des licenciements massifs, menant à l’annulation pure et simple de leur FPS Star Wars, rien que cela. Electronic Arts préfère après tout se baser sur « la propriété intellectuelle, les sports et les communautés en ligne massives ». Traduction : rien de neuf à l’horizon et toujours plus de jeux-service. Merci EA.